“Güzel bir çevre için sanata ihtiyaç var”

Meclis eski başkanı Dr. Siber, YDÜ Sanat Merkezi’nde yer alan Mustafa Hastürk’ün resim sergisini ziyaret etti. Siber, daha güzel bir çevre için sanata ve sanatçılara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, YDÜ’yü sanata verdiği değerden ötürü kutladı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında hizmet vermeye başlayan Sanat Merkezi’nde ressam ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk’ün Retrospektif Resim Sergisi, Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber tarafından ziyaret edildi.

KKTC’nin ilk kadın Başbakan ünvanına sahip ve Meclis eski başkanı Dr. Siber'in sergiyi ziyaretinde hazır bulunan ressam ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk'te eserleri hakkında bilgiler aktardı.

Dr. Sibel Siber ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada barış için, daha güzel dünya için, daha güzel bir çevre için sanata ve sanatçılara ihtiyaç var olduğunu ifade ederek, sergide bu mesajların sergilendiğinin görüldüğünü belirtti.

Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde Mustafa Hastürk’ün sanat danışmanlığı yaptığını ve birlikte güzel çalışmalara imza atmış bir sanatçı olduğunu dile getiren Dr. Siber, “Hastürk'e ait sanatsal eserlerini ve sergilerini daha öncede izledim. Bu sergi de diğerleri kadar etkileyici, düşündürücü özellikle ruhunu yansıttığı bir sanatçının düşüncelerini ve ruhunu tuvale yansıtmasını görüyoruz. Sanat iyileştirir sloganı ile gerçekten onların dünyaya bakış açısıyla daha optimist, umut, varolan umudu daha da canlı tutan bir bakış açıları var. Ve sanatçılar iyi ki varlar. Bizlerin barış için, daha güzel dünya için, daha güzel bir çevre için sanata, sanatçılara ihtiyacımız var. Bu sergide bu mesajların sergilendiğini görüyoruz. Ben bir kez daha sanatçı Mustafa Hastürk'ü kutluyor ve sanat yaşamında başarılar diliyorum" dedi.

Dr. Siber ayrıca, "Yakın Doğu Üniversitesi'ni özellikle yaptığı bu ev sahipliğinden, sanata ve sanatçıya verdiği değerden, bizleri sanat ve sanatçılarla buluşturmasından ötürü de gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Hastürk'e ait Retrospektif Resim sergisi, 12 Kasım tarihine kadar saat 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Sanat Merkezi, Mustafa Hastürk'ün Retrospektif Resim sergisinin ardından, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.