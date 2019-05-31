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Güvenoyu sıkıntısı aşıldı

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UBP’de kabine dışı kalan bazı milletvekillerinin güvenoyu sıkıntısı yaşatacağı iddiaları, peş peşe yapılan açıklamalarla yalanlandı

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Güvenoyu sıkıntısı aşıldı
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Resmiye Canaltay’dan sonra UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, partisiyle arasında gerginlik olmadığını söyledi ve güven oylamasına katılacağını bildirdi

“Partimle aramda gerginlik yok”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisiyle arasında gerginlik olmadığını söyledi ve güven oylamasına katılacağını bildirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisiyle arasında hiçbir gerginlik olmadığını belirterek, “Parti içerisindeki farklı görüşlerin dillendirilmesi bugün olduğu gibi, yarın da, gelecekte de olacaktır. Bu özgür çizgideki hareketlilik, partimizin en büyük demokrasi kazanımıdır” dedi.

Altuğra, yaptığı yazılı açıklamada, UBP'de özümsenmiş bir demokrasi anlayışı olduğunu, bu demokratik anlayış zemininde milletvekillerinden Parti Meclisi üyelerine ve tabandaki üyelere  kadar herkesin görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiğini dile getirdi.

İzlem Gürçağ Altuğra şunları kaydetti:

“Partimizin en büyük kazanımlarından biri olan demokrasi anlayışı çizgisinde dile getirilen tepki içerikli söylemler sonrasında parti ile aranızdaki gerginliğin boyutu nedir veya güven oylamasında tavrınız ne olacak gibi sorulara yanıtım aşağıdaki gibi nettir.

Partimle aramda hiçbir gerginlik yoktur. Parti içerisindeki farklı görüşlerin dillendirilmesi bugün olduğu gibi, yarın da, gelecekte de olacaktır. Bu özgür çizgideki hareketlilik, partimizin en büyük demokrasi kazanımıdır.

Koalisyonun büyük ortağı olan partimizin içinde bulunduğu 41.hükümetin güven oylamasına kesinlikle katılacağım. Bir an önce güven oyu alarak göreve başlayacak olan hükümetin, zaman kaybetmeden, sorunlar yumağı haline gelen problemler üzerine yoğunlaşıp, çözümler getirmesi, ülkemiz halkının en büyük beklentisidir. İnşallah, hak-hukuk ve adalet çizgisinde verilecek yoğun çalışmalar halkımızı rahatlatacak olumlu sonuçlar getirecektir.”

Öte yandan hükümet programı görüşmeleri dün Meclis’te yapıldı. Toplantı tam saat sürdü. Görüşmelerin tamamlanması üzerine Meclis yarın güvenoyu için toplanacak

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