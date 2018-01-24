Güvenlik zafiyetine rapor talebi

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yapılan eylemlerde polisin zafiyeti gündem yaratırken, Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu çağırarak olaylarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlanmasını ve saldırganların tespit edilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na çağırarak görüştü.

Görüşmede, önceki günkü olaylarda yaşanan güvenlik zafiyeti ele alındı.

Akıncı, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’ndan dünkü olaylarla ilgili ayrıntılı rapor istedi.

Görüşmede, saldırganların tespitini ve gereken hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılmasını isteyen Akıncı, Polis Genel Müdürü’nden de ayrıntılı rapor talep etti.

Yapılan eylemlerin normal karşılanabilecek demokratik protesto boyutlarını aşarak şiddete dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, polisin bunu önlemekte yetersiz kalmasının kabul edilmez olduğunu Polis Genel Müdürü’ne ifade etti.

Afrika Gazetesi’nin binasına yapılan saldırı ve Cumhuriyet Meclisi çatısına kadar çıkılmasının önlenememesinin ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun gelecekte tekrarlanmaması için önlemlerin alınmasını istedi.