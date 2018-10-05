“Guterres daha aktif bir rol almalı”

Cumhurbaşkanı Akıncı, sonuç odaklı, takvimli ve stratejik anlaşmayı hedefleyecek bir çerçeveye Kıbrıs Türk halkının hazır olduğunu vurgulayarak, bunun için BM Genel Sekreteri Guterres’in daha aktif bir rol almasını istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Görüşme Cumhurbaşkanlığında saat 10.30’da başladı.

Erhürman ile haftalık rutin görüşmeleri sonrasında basına açıklamalarda bulunan Akıncı, önümüzdeki günlerde hükümet partileri ve muhalefet partileriyle de bir araya gelerek, son durum hakkında bilgilendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Erhürman’la, ülkenin içinde olduğu durum, son günlerde gündemde olan Derinya ve Aplıç kapılarının son durumu ve New York temasları konularının ele alındığını belirtti.

NEW YORK TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York temasları sırasında, Kıbrıs Türk tarafının bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından uzaklaşılmasını istediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini bir kez daha kendisiyle paylaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunu henüz tamamlamadığını kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI ÇÖZÜM İSTİYOR, OLASI BİR ÇÖZÜMDE HAKLI YERİNİ ALMAK İSTİYOR”

Raporun 15 Ekim’de Güvenlik Konseyi’ne sunulmasının beklendiğini, 30 Ekim’de de bu konuların tartışılmasının gündemde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim açımızdan durum çok açık ve nettir. Bu netlik de Genel Sekreterle paylaşılmıştır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta çözüm, istiyor, statükonun devamını istemiyor. Olası bir çözümde haklı yerini almak istiyor, Kıbrıs’ın iki eşit ortağından biri olarak Kıbrıs'ın geleceğinin inşasında rol almak istiyor” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın gerek Rum, gerek Türk genç kuşaklarına daha müreffeh, daha barış içinde, daha güzel bir gelecek kurulmasını istediğini, bunun için de sonuç odaklı olacak bir müzakere yöntemini öngördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafı bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye, müzakere etme anlayışından artık uzaklaşılmasını istiyor. Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak, seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak yaptığım bütün temaslarda bu çerçeveyi aynen ortaya koydum.”

“SONUÇ ODAKLI, TAKVİMLİ VE STRATEJİK ANLAŞMA HEDEFLEYEN BİR ÇERÇEVE”

Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik anlaşmayı hedefleyecek bir çerçeveye Kıbrıs Türk halkının hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini söyledi.

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Alman ve Hollanda Dışişleri Bakanları de bu çerçevede temasları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, onlara da bu düşüncelerinin aktarıldığını kaydetti.

Akıncı, yakın bir gelecekte Genel Sekreteri’nin oluşturacağı fikirler çerçevesinde kendileriyle temasa geçmesinin bekleneceğini söyledi.