Ülkemizin yerli ve milli otomobili Günsel için “Günsel Sanat Müzesi” kuruldu. GÜNSEL’in de tanıtımının yapılacağı gün olan 20 Şubat’ta Dereboyu’nda açılacak olan Günsel Sanat Müzesi’nde, sanatçıların 700 eseri yer alacak

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “Günsel”in “Günsel Sanat Müzesi” kuruldu. Kıbrıs ve Türk Dünyası Ödüllü Sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer alacağı, “Günsel Sanat Müzesi”, 20 Şubatta Elexus Otel’de tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL”in tanıtımı ile aynı gün Dereboyunda açılacak.

Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecek. Müzede, Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait yaklaşık 700 eser sergilenecek. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Günsel Sanat Müzesi ile ilgili yaptığı açıklamada, KKTC’nin ilk milli ve yerli arabası olan “GÜNSEL”in kültür ve sanata yaptığı katkıları ile sanat müzesinin doğmasına olanak tanıdığını söyledi.

Müzelerin, etkili toplumsal eğitim kurumları, ulusal ve uluslararası paylaşım odaklarından biri olduğunu ayrıca, toplumlara manevi ve moral değerlerle tarihsel üstünlük kazandırdığını dile getiren Doç. Dr. Ergün, “Günsel Sanat Müzesi”nin, Lefkoşa kent merkezinde Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edeceğini belirtti.

Doç. Dr. Ergün, “Amacımız, sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirmek. Ziyaretçilerimize, modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyon ve süreli sergi salonları ile bir bütün olarak, üretmeye ve üretilene tanıklık edebilecekleri, kapsamlı bir müze sunuyoruz. Ödüllü sanatçıların süreli ve sürekli eserlerinin sergileneceği müzemizde, 700’e yakın eser izlenebilecek” diye konuştu.