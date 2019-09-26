Günsel için büyük istihdam olanağı

YDÜ, üretim çalışmaları devam eden GÜNSEL’de farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere, otomotiv sektörüne karşı ilgili ve alanında kariyer hedefi olan eğitim düzeyi fark etmeksizin, deneyimli ve deneyimsiz adayların eğitim programlarına başvuru yapabileceğini açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi Otomobil üretimi olan Günsel bünyesinde eğitilerek istihdam edilmek ve otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştirerek doğrudan iş olanağı sağlamak amacıyla otomotiv sektörünün birçok alanında personel istihdam edilecek.

Üretim çalışmaları devam eden GÜNSEL’de farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere, otomotiv sektörüne karşı ilgili ve alanında kariyer hedefi olan eğitim düzeyi fark etmeksizin, deneyimli ve deneyimsiz adayların eğitim programlarına başvuru yapabileceği belirtildi. Eğitim programına kabul edilen adaylara eğitim programı süresince aylık ücret ödenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise Günsel bünyesinde istihdam edilecek.

Eğitim Verilecek Alanlar…

Yapılan açıklamada, Elektrik Teknikeri, İklimlendirme ve Soğutma Teknisyeni, Bilişim Teknikeri, Elektronik Üretim Test Teknisyeni, Kablaj Teknikeri, Kaynak Ustası, Kompozit Üretim Personeli, Montaj Personeli, Su Jeti Operatörü, Otomotiv Boya Ustası, Üretim Personeli, CNC Operatörü, Thermoform Makinesi Operatörü alanlarında eğitimler düzenleneceği belirtildi.

Prof. Dr. İrfan Günsel: “Otomotiv Sektörü İçin Kalifiye Eleman Yetiştirilecek…”

Günsel bünyesinde istihdam edilmek üzere açılan eğitim programları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, açılan eğitim programları ile hem otomotiv sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını hem de ülkemiz için yeni bir istihdam alanının sağlanarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da destek verileceğini belirtti.

Pratik eğitimle nitelik kazandırılacak adayların otomotiv elektromekanik, otomotiv gövde, otomotiv boya, montaj, üretim, IT gibi birçok dalda eğitilerek üretim süreçlerine dahil edileceğini ifade eden Prof. Dr. İrfan Günsel, eğitim süresince adaylara belirlenen miktarda maaş verileceğini, eğitilecek adayların daha sonra başarılı olmaları halinde Yakın Doğu Üniversitesi Otomobil üretimi olan Günsel kadrosuna dahil edileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Günsel, “Böylelikle, özel sektörün ihtiyaç duyduğu hem nitelikli imalat ve bant işçiliği alanında ana eleman, hem de üretim için sanayinin ihtiyaç duyacağı kalifiye elemanlar yetiştirilerek istihdam edilmek üzere sektöre kazandırılacak. Otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman ihtiyacı da bu şekilde karşılanmış olacak” şeklinde konuştu.

Deneyimli Deneyimsiz Adayları Aramıza Bekliyoruz…

Prof. Dr. İrfan S. Günsel, analitik düşünebilen, başarma güdüsü olan, sorumluluk sahibi, yeniliklere uyum sağlayabilen, ekip çalışması ve işbirliği içerisinde çalışabilecek, iletişim yönü kuvvetli, deneyimli ve deneyimsiz adayların münhallara başvurabileceğini de sözlerine ekledi.

Öğrenmeye meraklı, gelişime açık disiplinli, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek üretim süreçlerine katılabilecek, şirket strateji ve hedeflerine uygun olarak görev yapacak adayların eğitim programlarına katılmalarını beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Günsel, dünyada en çok istihdam sağlanan alanlardan biri olan otomotiv sektöründe doğrudan iş olanağı sağlanacağını kaydetti.

Çalışanlar Ailemizin Bir Parçası…

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Sahip olduğumuz misyon ve vizyonu ile bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz alanlarda devamlı büyürken aramıza katılan yeni arkadaşlarımız ile büyük bir aile olduğumuz inancındayız. Sürekli öğrenme ilkesi ışığında, ihtiyaç olduğu belirlenen alanlarda çalışanlara mümkün olan en üst düzeyde eğitimleri vererek, alanında kendini ispatlamış çalışanlarla global marka değerine ulaşmış bir marka yaratacağız” şeklinde konuştu.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar eğitim programlarına başvurularını online olarak www.gunsel.com.tr/kariyer web adresinden veya Yakın Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları biriminden yapabilirler.