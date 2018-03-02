Günsel, en zengin Türkler listesinde

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, en zengin 100 Türk’ün sıralandığı Forbes 100’de 1 Milyar 900 Milyon Dolarlık serveti ile 12’nci sırada yer aldı

En zengin 100 Türk’ün sıralandığı “Forbes 100″ bu yıl 13’üncü defa yayımlandı.

KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel listede 1 Milyar 900 Milyon Dolar ile 12’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin en zenginlerinin serveti geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin dolar milyarderleri sayı olarak geçen yıla göre dokuz kişi artarak 40’a yükseldi. Yani kişisel serveti 1 milyar dolar barajının üstünde olan Türk sayısı 40’ı buldu. Milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara çıktı.

Listenin zirvesinde bu yıl üst üste beşinci kez olmak üzere yine Murat Ülker var. Üstelik servetini geçen yıla göre 1,1 milyar dolar artırıp 4,8 milyar dolara çıkararak…