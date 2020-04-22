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"Günlük 100 ton süt fazlalığı var"

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, şu anda maksimum 470 ton süt üretildiğini ve günlük 120-130 ton süt fazlası olduğunu kaydetti

"Günlük 100 ton süt fazlalığı var"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toplumun temel ihtiyacı olan besin üretiminin devam ettiğini, bunun önemini sözle değil yaşayarak öğrendiklerini söyledi.

“Üretmeyen toplumların yok olacağını yaşayarak öğrendik, üretim şart” diyen Dursun Oğuz, sektörlere kolaylıklar sağladıklarını anlattı.

Oğuz, üretici sektörlerin devam etmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydederek virüsten sonra narenciyede fiyatların gerilediğini, bakanlığın teşvik müdahalesiyle 60 bin ton rekolte beklenen sektörde mayıs ayında her şeyin yolunda olacağını ifade etti. Sektörde büyük bir darbenin önüne geçildiğini kaydeden Oğuz, enginarda da benzer bir fiyat düşüşü yaşandığını kaydetti.

Hastalığın görüşmesiyle ülkede arz- talep dengesinde bozulma olduğunu kaydeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, gerekli planlamaları yaptıklarını, şu anda ülkede üretimi olan ürünlerin ithalatını yasakladıklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, şu anda maksimum 470 ton süt üretildiğini ve günlük 120-130 ton süt fazlası olduğunu kaydederek üreticilere süt bedeli olarak ayda 36 milyon TL ödendiğini anlattı.

Türkiye’yle yapılan anlaşmayla ihtiyaç fazlası süt ürünlerinin ihraç edildiğini, yakında Arap ülkelerine süt ürünleri ihracatı planlandığını belirten Oğuz, Erhan Arıklı’nın yerinden sorusu üzerine süt alamadığı için şikayetçi olan bir firmanın talebinin sistemi bozacağı için karşılanmadığını, bu konuda ne olacağının hukuk sürecinin sonunda belli olacağını söyledi.

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