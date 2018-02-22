Güney’in planları alt üst oldu

Türkiye’nin, Rum tarafının Doğu Akdeniz’de sondaj yapmasını engellemek için 10 Mart’a kadar Navtex yayınlaması, Güney’in planlarını alt üst etti. Rum Başkanlık Sarayı “kırmızı alarma” girdi. BM ve AB nezdinde bir kez daha girişimler yapıldı. Sondaj platformunun sabitleme sistemlerinin ise sökülmeye başlandığı, platformun kısa sürede bölgeden ayrılacağı öğrenildi. Rum lider Anastasiadis, Türkiye’nin söylemlerinin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan da Rum tarafına tepki geldi. Akıncı “Bu devlet tek başına Rumlara ait değildir. Bu bir kasıttır. Bu yaşanan krizlerden dersler çıkararak geleceği doğru inşa etmek gerekir” dedi

Rum tarafı kırmızı alarmda

Türkiye’nin önceki gün yeni bir Navtex yayımlayarak halen tatbikatlarını sürdürdüğü deniz bölgesini 10 Mart’a kadar bağlaması üzerine Rum Başkanlık Sarayı “kırmızı alarma” girdi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki gün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştü. Anastasiadis’in, daha önce ayrı ayrı görüşeceği açıklanan siyasi parti başkanlarıyla görüşmesi de dün sabaha alındı. Yine sabah saatlerinde de Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplandı.

Haberi manşetlerinde değerlendiren Rum gazeteleri, yeni Navtex ile Güney’in enerji planlamalarının “buzdolabına” kaldırmakta olduğuna işaret ederken, bugüne kadar yürüttüğü diplomatik perde gerisinden bir sonuç alamayan Rum yönetiminin bu aşamada, elindeki kozları kullanarak baskıyı Avrupa Birliği’ne taşımaya çalışacağına ve BM nezdinde girişimde bulunduğuna dikkat çekti.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, “Avrupa’ya Alarm… Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki Korsan Eylemleri İçin BM’ye Girişim… Lefkoşa ve Atina Eylemlerini Koordine Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Rum yönetiminin, Türkiye’nin aday ülke statüsünün ve AB’nin Ankara’ya ekonomik yardımının kesilmesi seçeneklerini değerlendirmekte kararlı olduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Rum yönetiminin ilk adımını, Cuma günü Brüksel’de düzenlenecek gayrı resmi AB zirvesinde atılacağını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupalı liderleri Türkiye’ye baskı yapmaya ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Habere göre Türkiye’nin yeni Navtex ilan etmesinin hemen ardından Anastasiadis, eylemlerini koordine etmek için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefon görüşmesi yaptı. Çipras’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile irtibat kurarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini görüştüğü, Cuma günü de Brüksel’de yüz yüze görüşecekleri kaydedildi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda önceki akşam iki saat süren bir toplantı yapıldı. Sözcü, Sözcü Vekili, Başkanlık Müsteşarı, Başsavcı ve yetkili mercilerden diğer teknokratların katıldığı toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı ve çeşitli diplomatik ve hukuki senaryolar üzerinde duruldu.

Anastasiadis dün de Gayrı Resmî Siyasi Parti Başkanları’nı toplayarak görüşlerini aldı, ardından ABD’nin Rum tarafındaki büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile görüştü.

BASKI AVRUPA’YA TAŞINACAK

Haberi iç sayfasında detaylandıran gazete baskıyı Avrupa’ya taşımayı tek yol gören Rum yönetiminin, Avrupa’nın elindeki; Rum yönetiminin inisiyatifi ile Türkiye’nin adaylık statüsünün ertelenmesi ve Türkiye’nin AB’den aldığı ekonomik yardımın kesilmesi gibi “silahları” kullanabileceğini değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos önceki gün yaptığı açıklamada, enerji programları başladığı günden beridir meydan okumalara soğukkanlılık ve sabırla karşılık verdiklerini hatırlattı. DİSİ Başkanı, “Her birimiz, yapabildiklerimizi ve yapmamız gerekenleri yaparak faydalıyız. Milli selametimiz için yapmamız gerekenleri kamuoyu önünde konuşmadan, yorum yapmadan yapmalıyız” dedi.

Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor

Platform sökülüyor

SAİPEM platformunun sabitleme sistemlerinin sökülmeye başlandığı, platformun kısa sürede harekete geçerek bölgeden ayrılacağı öğrenildi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’daki bazı haber siteleri ‘son dakika’ gelişmesi olarak SAİPEM platformunun sökülmeye başladığını duyurdu. Haberde SAİPEM platformunun sabitleme sistemlerinin sökülmeye başlandığı, platformun kısa sürede harekete geçerek bölgeden ayrılacağı, Türk tarafının baskılarının İtalyan şirketini geri adım atmak zorunda bıraktığını yazdı. Rum ve Yunan basını önceki gün de Saipiem platformunun Mart ayında Fas’ta bir sondajı olduğunu ve asıl endişelerinin Saipiem’in bu sondaj sebebiyle bölgeden ayrılmak zorunda kalması olduğunu da yazmıştı.

Öte yandan Türkiye’nin yeni Navtex’inin, 3’üncü parseldeki sondajların yapılmayacağı anlamına geldiğini belirten Rum basını, ENI’nin bölgeden gidebileceğini, halihazırda sondaj gemisine destek vermekte olan üç geminin Limasol Limanı’na demirlediğini kaydetti ve edindiği bilgilere dayanarak yeni Navtex üzerine Saipem 12000’in “bölgeden ayrılmaya hazırlan” emri aldığını, önümüzdeki günlerde de ayrılacağını vurguladı.

Gazete, tepki şekli konusunda alarmda olan Rum yönetiminin önünde birçok ikilem bulunduğunu çünkü uluslararası kamuoyunun, Türkiye ilk Navtex’ini yayımladığında yaptıkları şikayetlere ilgisiz kaldığını vurguladı.

“Uluslararası organlara sözlü şikayetlerimizden başka tepki yolu yok. Güvenlik Konseyi’ne başvuru da uzak bir olgu” ifadelerini kullanan gazete, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru seçeneği olmamasının nedenlerine ise yer vermedi.

