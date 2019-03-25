Güneyin gerçekçi ve samimi bir yaklaşımı yok

Özersay, “bir yandan bölgede savunma maksadını aşan bir silahlanma içine gireceksiniz öte yandan da garantilerin modasının geçtiğini ileri süreceksiniz bu çok gerçekçi ve samimi bir yaklaşım olmaz” dedi

Halkın Partisi (HP), bölge ziyaretleri çerçevesinde hafta sonu Mehmetçik’te vatandaşlarla buluştu. Mehmetçik’in sorunları başta olmak üzere vatandaşların sorunlarının dinlendiği sohbet toplantısının ardından Halkın Partisi Mehmetçik Temsilcilik Binası’nın açılışı yapıldı.

Mehmetçik’teki sohbet toplantısına ilgi gösteren vatandaşlardan gelen sorulara yanıt veren Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin ziyaretleri, çalışmaları yanı sıra vatandaşlardan gelen sorular üzerine Kıbrıs Sorunu hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da vatandaşları, kırsal kesim arazileri alt yapı çalışmaları ve belediyeler yasa tasarısı hakkında bilgilendirdi. Mehmetçik ziyaretinde Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Mehmetçik de, Kıbrıs sorunu, garantiler, son zamanlardaki GKRY’nin silahlanması ve bölgedeki hidrokarbon rezervleri konusunda yaşanan diplomatik gelişmeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

HP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“GKRY’nin son zamanlarda silahlanma detaylardan da anlaşılacağı üzere bahse konu adımların savunma maksadını fazlasıyla aşan bir nitelik gösterdiğini belirten Özersay, bu adımların yanı sıra, Rum tarafının ABD’nin GKRY’ye uygulamakta olduğu silah ambargosunu kaldırmak yönünde bir takım girişimler yaptığını ve Washington ziyareti sırasında bunu önlemeye dönük diplomatik temaslar yaptığını ve ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması durumunda GKRY’nin silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağı ve iki taraf arasında gerginliği tırmandıracağının muhataplara anlatıldığını hatırlattı.

Özersay, “Rum tarafının bu eylemleri, hassas dengelerin bulunduğu adamız ve Doğu Akdeniz’deki güven ve huzur ortamını tehdit ederek güvensizlik ortamının yerleşmesine neden olacağı gibi, Ada’da işbirliğine dayalı bir ortaklık tesis edilmesi felsefesinin içeriğini de boşaltmak anlamına gelmektedir” dedi.

Garantiler konusunda da halkımızın müsterih olmasını istiyorum diyen Özersay, geçen haftalarda Antalya’da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede tüm bölgesel gelişmeleri konuştuklarını her konuda istişare içerisinde olunduklarını belirtti. Özersay, “TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un daha iki gün önce Antalya’da gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında yaşananlardan da görüldüğü üzere bu konudaki hassasiyetimizin altı çizildi.

Özersay, “bir yandan bölgede savunma maksadını aşan bir silahlanma içine gireceksiniz öte yandan da garantilerin modasının geçtiğini ileri süreceksiniz bu çok gerçekçi ve samimi bir yaklaşım olmaz” dedi.

Siyasi eşitlik ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin vatandaşlardan gelen sorular üzerine de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi eşitlik ve yönetimde yetkilerin paylaşımı konusunda birçok kez dile getirdiğimiz gibi GKRY maalesef buna hazır görünmüyor.