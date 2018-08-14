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Güney’e kaçma umutları suya düştü

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Bangladeş uyruklu Shamim Reza, Ziaur Rahaman ve Jhangir Hossen Bararı, Haspolat bölgesinde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalandılar

Güney’e kaçma umutları suya düştü
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Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan Bangladeş uyruklu zanlılar Shamim Reza, Ziaur Rahaman ve Jhangir Hossen Bararı tutuklanmalarının ardından, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlılar Shamim Reza, Ziaur Rahaman’ın 12 Ağustos’ta Lefkoşa’da terminalin içerisinde Güney Kıbrıs’a gitmek için aranan bir şahsa 500 TL ve 100 Euro para verdiklerini anlattı. Ergüleç, üç zanlının, Haspolat bölgesine gidip, Güney’e geçiş yapmaya çalışırken, suçüstü yakalandıklarını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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