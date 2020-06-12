Güney’e geçen işçilere kalacak yer ayarlanıyor

Çalışmak için Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türklerin kalacak yer sorununun çözülmesi için Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu girişim başlattı.

Çalışmak için Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türklerin kalacak yer sorununun çözülmesi için Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun (OEV) girişim başlattığı, Rum hükümetinin ise, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk çalışanlar konusunda “siyasi karar üretme ihtimalinin olduğu” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun, çalışmak için Güney Kıbrıs’a giden ve kalacak yer sorunu yaşayan Kıbrıslı Türklere yardım edilmesi amacıyla, Kıbrıslı Türklerin işverenleriyle temasa geçme işini üstlendiğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un önceki gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, OEV’in, Kıbrıslı Türklerin işverenleriyle temasa geçme görevini üstlendiğini belirterek “Doğrudan yardıma ihtiyacı olan 20 kadar vatandaşımıza yardım etmek başka, binlerce Kıbrıslı Türk işçiyi ilgilendirecek bir karar almak ise başka şeydir” şeklinde konuştu.

Kusios, konu hakkında BM’ye girişimde bulunma ihtimalinde de söz etti.

OEV yetkilisi Paris Anastasiu ise konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin işverenlerinin çoğunluğunun, Kıbrıslı Türk işçilere kalacak yer sağlanmasına olumlu yanıt verdilerini belirterek çok az sayıda işverene ise ulaşmayı henüz başaramadıklarını vurguladı.