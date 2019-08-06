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Güney’den Mağusa’ya kaçak girdiler

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Mağusa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapan Kamerunlu Charly Babys ve Colina Susana cezaevine gönderildi

Güney’den Mağusa’ya kaçak girdiler
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Evrim KAMALI

Mağusa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapan zanlı Charly Babys ve zanlı Colina Susana dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serhat Özcü, iki zanlının 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde Mağusa'da meydana gelen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve KKTC'ne kanunsuz giriş suçundan methaldar olduklarını belirtti.Özcü, Zanlıların 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde GKRY'den bilmedikleri bir yerde Mağusa’ya herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın geçiş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Özcü, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtti. Zanlıların Kamerun uyruklu olup KKTC'de herhangi bir yasal statüleri bulunmadığını ve serbest kalmaları halinde yine yasal olmayan yollardan çıkış yapma olasılıkları kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özcü, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak gayesi ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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