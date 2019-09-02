 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
6 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
5 0
 
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
15 0
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
66 0
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
12 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
35 0
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
65 0
banner82

Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon

banner27

Resmi verilere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye götürülen turist sayısının 2019 döneminde 1 buçuk ila 2 milyon olduğu, Derinya kapısının açılmasıyla bu rakamın 2020 yılında devasa boyuta ulaşacağı iddia edildi

Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
banner267

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye bu yıl geçen turist sayısının 1 buçuk ila 2 milyon olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit), İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesinde endişeyle izlendiğini belirterek Rum Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) Baf bölgesi üyesi Marios Vasiliu’nun konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Vasiliu, İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesindeki otelciler olarak Brexit sebebiyle bu yıl turist sayısındaki azalmanın endişe verici olduğu belirterek bu durumun etkilerinin 2020 sezonunda daha da büyük olacağını ifade etti.

Vasiliu, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin KKTC’ye organize şekilde turist götürülmesi olayına da değinerek, resmi verilere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye götürülen turist sayısının 2019 döneminde 1 buçuk ila 2 milyon olduğunu, Derinya sınır kapısının açılmasıyla bu rakamın 2020 yılında devasa boyuta ulaşacağından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.