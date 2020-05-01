Güney’de normale dönüş hazırlığı

Güney Kıbrıs’taki tedbirler, 4 Mayıs itibarıyla aşamalı olarak kaldırılıyor. Açılımlar, 4 Mayıs’ta başlayıp 8 Haziran’da tamamlanacak

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsle mücadele kapsamında alınmış olan tedbirler, 4 Mayıs itibarıyla aşamalı olarak kaldırılıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması stratejisinin ilk aşaması 4 Mayıs’ta başlayıp 8 Haziran’da tamamlanacağını ifade ederek, bu stratejiyi özetle şöyle açıkladı:

“Birinci aşamada, çok sıkı güvenlik önlemleri ve diğer önlem kuralları uygulanmak koşuluyla kaldırılacak olan kısıtlamalar şunlar:

- İnşaat sektörü ve bütün ilgili/yan sektörlerdeki kısıtlamalar kaldırılacak,

- AVM'ler ve ticaret merkezleri haricindeki bütün perakende işletmeler, sağlık ve güvenlik protokollerine uymak koşuluyla yeniden açılacak,

- Tüm açık pazarlar ve halk pazarları açılacak,

- Tüm turizm ve seyahat acenteleri yeniden faaliyete geçecek,

-4 Mayıs'tan itibaren Kamu sektörünün tamamı açılacak, bütün memurlar ve çalışanlar işbaşı yapacak. İşe başlama ve paydos saatleri yetkili bakanlar tarafından belirlenecek. Bakmakla mükellef olduğu 15 yaş altında çocuğu olanlar, okullar yeniden açılana kadar işyerine gitmek zorunda olmayacak, uzaktan çalışma metoduyla çalışacak.

Hassas grupta olup işyerine gitmelerine müsaade edilmeyecek çalışanlar da yine uzaktan çalışma metoduyla görev yapacak. Kamu personelinin yeniden işe başlamasıyla birlikte mahkemelerin de yeniden açılması, Yüksek Mahkeme tarafından alınacak kararlar uyarınca mümkün olacak.

- Devlet ve özel okullarının son sınıf öğrencileri 11 Mayıs'ta ders başı yapacak. Eğitimin diğer bölümleri yeniden açılana kadar uzaktan eğitim uygulaması devam edecek.

- Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin işleyişinin normalleştirilmesi çerçevesinde, 4 Mayıs itibarıyla kısıtlamalar kısmen, daha sonra da tamamen kaldırılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre diş hekimleri/klinikleri tamamen çalışmaya başlayacak.

Öte yandan bireysel özgürlüklere getirilen kısıtlayıcı önlemlerin de şu şekilde kaldırılması kararlaştırıldı:

“- SMS ile başvuru yöntemiyle günde bir kez verilen sokağa çıkma izni günde 3'e çıkartılıyor. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

- Kilise, cami ve diğer ibadet yerlerinde ibadete 4 Mayıs'tan itibaren, bir mekanda aynı anda en fazla 10 kişi olması şartıyla yeniden açılıyor. Nikah, vaftiz ve cenazelerle ilgili kararnamelerin yürürlüğü devam ediyor.

Kilise, cami ve diğer dini alanlarda diğer ibadet çeşitlerine, bütün sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulması kaydıyla, 1 Haziran itibarıyla izin verilecek. Aynı önlemler nikah, vaftiz ve cenazeler için de geçerli olacak.

-Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde yüzme, bisiklet v.b) de 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılacak. Bu uygulamadan küçük yaştaki çocuklar muaf tutulacak. Parklar, oyun alanları ve diğer açık alanlar kapalı kalacak.

-4 Mayıs'tan itibaren "Kıbrıs Olimpiyat Komitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.

İkinci aşamada, 21 Mayıs itibarıyla kaldırılması kararlaştırılan ve uygulanması, epidemiyolojik göstergeler ile uzmanlar grubunun tavsiyesine bağlı olacak önlemler ise şunlar:

“-Sokağa çıkma/dolaşım ile ilgili istisnasız bütün kısıtlamalar kaldırılacak,

-Parklarda, açık alanlardaki oyun alanlarında, meydanlarda, marinalarda ve benzeri yerlerde, kalabalığın 10 kişiyi aşmaması şartıyla toplanmak serbest olacak.

-Çalışma ve Sağlık bakanlıklarının belirleyeceği sıkı protokoller temelinde, hazır yemek (catering) işletmeleri sadece açık alanlar için çalışmaya başlayacak.

-Berberler, kuaförler ve estetik salonları açılacak,

1 Haziran’dan itibaren ise plajların işleyişine ve buralara erişime izin verilecek. Yolcu gemilerinden yolcu gelişleri hariç, limanlar tam olarak işlemeye başlayacak. Kütüphaneler, müzeler, arkeolojik ve tarihi yerler açılacak. Bet ofisler yeniden faaliyete geçecek.”.



Madde madde Güney’deki açılım kararları

1- Devlet hastaneleri ile özel hastaneler tam kapasite çalışacak, ancak

a- Ziyaretçi yasakları devam edecek,

b- Devlet hastanelerindeki poliklinik hizmetleri için randevu alınacak,

c- Acil olmayan hastalar için, servislerdeki odalar en fazla yüzde 60 oranında dolu olabilecek,

d- Çalışma düzeni Covid-19’lu hastalara hizmet verebilecek şekilde düzenlenecek.

2- Diş klinikleri yeniden çalışmaya başlayacak.

3- Yeniden çalışmaya başlayacak tüm işletmelerde düzenleme yapılacak;

a- Her 8 metrekareye bir çalışan olacak şekilde düzenleme yapılacak, iki metrelik mesafe kuralına uyulacak.

b- Her işletmenin girişinde dezenfektan bulundurmak zorunlu olacak.

c- İşletmelere girecek olan kişilerin bilgilendirilmesi ve denetçilerin işinin kolaylaştırılması amacıyla binaların dışına, bina içerisinde bulunan kişi sayısının asılacak.

d- Sık kullanılan yüzeyler titiz şekilde günlük olarak temizlenip dezenfekte edilecek.

e- Maske ve ateş ölçerlere doğrudan erişim sağlanacak.

4- Mağaza ve süpermarketlerdeki personel ile otobüs şoförlerinin ve halka hizmet veren diğer tüm sektörlerde çalışanların maske takması zorunlu olacak; ancak mağazaya veya süpermarketlere giden müşterilerin veya otobüste yolculuk yapanların maske takmaları tavsiye edildiği halde, maske takma zorunluluğu olmayacak.

5- Hassas grupta yer alan kişiler evden çalışacak.

6- 4 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında açılacak sektörler ve izin verilecek olan durumlar:

a- İnşaat sektörü ve benzer ekonomik faaliyetler,

b- Alışveriş merkezleri içerisinde bulunanlar dışındaki tüm perakende işletmeler,

c- Halk pazarları, açık pazarlar,

d- Yakıt ikmali yapmak üzere gelen, herhangi bir mürettebatı veya yolcusu dışarı çıkmayacak olan kruz gemilerine izin verilecek,

e- Ticari gemilerin mürettebatının ikamesi ve özel teknelerin izin verilen bölgelerde demirleme, bakım ve onarım çalışmaları maksadıyla dolaşımına izin verilecek.

7- Lise son sınıfta olan devlet okulu ve özel okul öğrencileri 11 Mayıs’ta okula gidecek. Diğer sınıflardaki öğrenciler için Eğitim Bakanlığı tarafından plan hazırlanacak. Uzaktan eğitim devam edecek.

8- Turizm ve seyahat acenteleri açılacak.

9- Araba yıkamacılar açılacak.

10- "Kıbrıs Olimpiyat Komitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.

11- Toplu taşımacılıkta yüzde 50 doluluk kuralına uyulacak.

12- Tüm devlet daireleri normal mesaiye başlayacak.

13- SMS ile başvuru yöntemiyle günde üç kez sokağa çıkılabilecek. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

14- Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde veya havuzda yüzme, bisiklet sürme v.b) serbest bırakılacak. Bu uygulamadan küçük yaştaki çocuklar muaf tutulacak.

15- Kilise, cami ve diğer dini alanlarda diğer ibadet çeşitlerine, 10 kişiyi geçmemek ve bütün sağlık- güvenlik prosedürlerine uyulması kaydıyla izin verilecek.

İkinci aşamada ise (21 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında):

1- Kuaförler, berberler ve güzellik salonları 21 Mayıs’ta açılacak.

2- Lokantalar 21 Mayıs’tan itibaren yalnızca dış mekandahizmet verebilecek.

3- Kütüphaneler, müzeler ve ören yerleri ve bet ofisler 1 Haziran itibarıyla açılabilecek,

4- 1 Haziran’dan itibaren kruz gemilerinden yolcu indirilmesi haricinde, limanlar tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

5- 21 Mayıs’tan itibaren SMS göndermeden sokağa çıkılabilecek.

6- 10 kişiye kadar olan toplantılara izin verilecek.

7- Tüm ibadetlere, vaftizlere, evlilik törenlerine ve cenazelere, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği protokollere uymak kaydıyla, 1 Haziran itibarıyla izin verilecek.

8- Parklarda, dış mekan çocuk oyun yerlerinde, meydanlarda, marinalarda ve benzeri yerlerde, 10 kişiyi aşmamak koşuluyla toplu halde bulunulabilecek.

9- Gece saat 22:00’dan sabah saat 06:00’a kadar olan tam sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

Üçüncü aşamada ise (9 Haziran-13 Temmuz):

1- Alışveriş merkezleri ve ticari merkezler açılacak.

2- Havalimanları/ havayolu şirketleri aşamalı olarak ve belli koşullar çerçevesinde açılacak.

3- Limanlar kruz gemilerine de hizmet vermeye başlayacak.

4- Lokantalar iç ve dış mekanda hizmet verebilecek.

5- Oteller ve spor salonları açılacak.

6- Sahiller, sosyal mesafe kuralına uyulmak kaydıyla açılacak.

7- Açık hava tiyatroları ve sinemaları açılacak.

8- Seyircisiz spor müsabakaları düzenlenebilecek.

9- Özel yükseköğretim kurumlarının yaz programları yapılabilecek.

Dördüncü aşamada ise (14 Temmuz ve sonrası):

1- Kapalı sinema salonları ve tiyatrolar açılabilecek.

2- Festivaller ve konserler yapılabilecek.

3- Kumarhaneler açılacak.

4- İç ve dış mekan çocuk oyun alanları hizmet verebilecek.