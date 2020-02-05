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Güney’de kayıtlı 17 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor

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Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini söyleyen Kıbrıslı Türk sayısı, kağıt üzerinde 17 bin oldu. Ancak Rum İçişleri Bakanına göre bu rakam gerçeklere uymuyor

Güney’de kayıtlı 17 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini söyleyen Kıbrıslı Türk sayısının, kağıt üzerinde 17 bin olduğu belirtildi. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, bu rakamın gerçeklere uymadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “17 Bin ‘Görünmeyen’ Kıbrıslı Türk Aramızda” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini söyleyen Kıbrıslı Türk sayısının 17 bin olduğunu yazdı.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde ilgili açıklamalarda bulunurken bu durumu “gerçeklere uymayan” şeklinde nitelendirdi.

Nuris “Seçim kütüğüne otomatik kayıt yapılması benimsersek seçmen sayısı 102 bin artacak, bunlardan 85 bini Kıbrıslı Rum, 17 bini ise Kıbrıslı Türk olacak” ifadesini kullandı. 

Nuris, 6 bini Kıbrıslı Rum, 5 bin 500’ü Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 11 bin 500 kişinin ikamet adresinin eksik olduğunu belirtirken otomatik kayıt sürecinin ileriye götürülmediğini, bunun öncesinde adreslere ilişkin belirsizliklerin ve boşlukların doldurulması gerektiğini ifade etti.  

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