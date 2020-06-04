Güneyde çalışanlar Meclis önünde eylem yapıyor

İŞİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ

Güney'de çalışan ve korona virüs salgını önlemleri nedeniyle işlerine gidemeyenler Meclis önünde eylem yapıyor.

Eylemciler Cumhuriyet Meclisi önünde "işimize dönmek istiyoruz" pankartı açtı, "kapıları açın işimize gidelim", "bıçak kemiğe dayandı" sloganı attı.

Eylem sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri ile eylemcilerin yanına gelerek, soruna çare bulunması için yaptıkları girişimleri anlattı.

Erhürman, eylemcilerin "çaresiz kaldık nasıl geçineceğiz" sitemine karşılık, sorunu iyi bildiklerini ve çözüm bulunması için Hükümetle görüştüklerini ancak henüz net bir sonuç çıkmadığını kaydetti.

Erhürman, liderler arasında 8 Haziran tarihinin konuşulduğunu ve bazı öncelikler belirlendiğini anımsatarak, hükümetin de yapacağı değerlendirmeler ile ortaya bir sonuç çıkacağına inanç belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Eylem Meclis önünde olaysız devam ediyor.