Güney’de çalışan 250 kişi hiçbir katkı alamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu, kimsenin önceden öngörüde bulunamayacağı bir krizle iç içe olduklarını belirterek, en güçlü ülkelerin dahi büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC’de de sıkıntıların kendini gösterdiğini belirterek, 2017-18’de şehir hastanesi projesine karşı çıkışları anımsadığını kaydetti ve Türkiye’nin dünyada örnek gösterilen sağlık sunumu yaptığını, bunu şehir hastaneleri sayesinde yapabildiğini belirtti.

Sucuoğlu, üç haftadır görevlendirilen beş müsteşarın maaş katkısı konusunda ciddi bir hazırlık sürdürdüğünü, bugün saat 17.00 itibarıyla İhtiyat Sandığı web sitesi üzerinden 22 bin 766 başvuru yapıldığını açıkladı.

15 Mart’ta sigorta kaydı bulunan, aktif çalışan ve halen KKTC sınırları içinde olan kişilerin bu destekten yararlanabileceğini vurgulayan Faiz Sucuoğlu, başvurunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili de bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, hükümetin ikinci açılımını 11 Mayıs’ta İhtiyat Sandığı’nda yapacağını, 45 bin insana 2 bin TL’lik katkı verileceğini belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin polisle irtibatta olduğunu, son 5-6 haftada aile içi şiddette artış olmadığını söyleyen Sucuoğlu, işten çıkarmanın minimal ölçüde tutulması ve işin korunmasında bakanlığa düşen görevlerin de yerine getirildiğini söyledi.

“İşçinin hakkını yedirmeyiz, bu insanlar alın terleriyle çalışıyor” diyen Sucuoğlu, çalışanların kayıtlı olmasının öneminin bu süreçte daha iyi algılandığını vurguladı. Sucuoğlu, güneyde çalışan bin civarı kişiden 250’sinin hiçbir katkı alamadığını, Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla bu kişiler için bir yardım yapılacağını bildirdi.