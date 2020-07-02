Güney Kıbrıs’ın muhatabı KKTC’dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vurguladı: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ile meselelerini çözmelidir." dedi.

Doğu Akdeniz meselesini çok yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızın korunması konusunda her süreci adım adım takip ediyoruz. Özellikle Rum-Yunan ikilisinden oradaki maksimalist amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'ye karşı hasmane bir biçimde Avrupa'yı yanlarına almaya çalıştıklarını, Avrupa'nın da artık bir siyasi birlik olmaktan çıkıp bir mahalle bildiği, bir mahalle dayanışması gibi maalesef yanlış adımlar attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrel'in Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaret sırasında Yavuz sondaj gemisinin bulunduğu bölgeyi ziyaret etmek istemesinin bunun önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hukuktan, hakkaniyetten yana olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Eğer karşımızda hukuktan ve hakkaniyetten yana bir muhatap varsa Türkiye, masada adil bir taraf olmaya her zaman hazırdır. Ama hukuku ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini kısmaya çalışanlar, Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini görmezden gelmeye çalışanlara da kesinlikle vereceğimiz en ufak bir taviz söz konusu değildir.

Şimdiye kadar Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini görmezden gelenler, Avrupa Birliği tarafı, Kıbrıs Türklerinin bu yok sayma politikasına devam edip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile masaya oturmasından bahsediyor. Böyle saçma sapan bir teklif olmaz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meselelerini çözmelidir. Orada Kıbrıs Cumhuriyeti ismini haksız yere gasbeden Güney Kıbrıs Yönetimi ile Türkiye'nin herhangi bir şekilde muhatap olması söz konusu değildir."

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının muhatabının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı olduğunu vurgulayan Çelik, "Güney Kıbrıs'ın Türkiye tarafından muhatap alınması söz konusu değildir. Kıbrıs Türklerini yok sayan ama Türkiye'ye akıllarınca Güney Kıbrıs'ı meşrulaştırmaya çalışan bu adımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.

"EN İYİ MUHATAP TÜRKİYE'DİR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir bakanın ortalığı kışkırtmaya devam ettiğini aktaran Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta bir bakan çıktı, 'Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı Akdeniz'de kalıcı bir donanma kursun.' dedi. Bunlara şunu söylemek isterim: Türkiye'ye karşı şununla veya bununla hareket etmeniz Türkiye'nin tavrını değiştirmez. Hukuk ve hakkaniyet temelinde bir çözüm arıyorsanız bulabileceğiniz en iyi muhatap Türkiye'dir. Hukuk ve hakkaniyet dışına çıkıp da çözüm aramaya çalıştıklarınızın da hiçbir şekilde yanınızda duracağını düşünmeyin, hiçbir şekilde size adil davranacağını düşünmeyin. Bu konuda Güney Kıbrıs'ta konuşanlar, Yunanistan'da Savunma Bakanlığı yapanlar maalesef bu konularda, siyasi dil kullanma konusunda ve Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu anlamak konusunda en arızalı tiplerden seçiliyor." ifadelerini kullandı.