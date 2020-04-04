Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşların çekleri dağıtılıyor

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı, Güney Kıbrıs'tan ödeme bekleyen vatandaşların çeklerinin Lefkoşa Merkez Posta şubesinde tasnif edilerek ilçe merkez şubelerine yönlendirildiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara yönelik şu duyuru yapıldı:

- Lefkoşa ilçe sınırları içindeki tüm adreslere tevziat yapılmıştır. Bağlı köylerin çekleri pazartesi günü Lefkoşa Merkez Şubemizden saat 10:00 - 12:00 arasında taşıyıcı acentelerimize teslim edilecektir.

- Güzelyurt ve Lefke ilçeleri tüm ilçe sınırları içerisinde, çekler dağıtılmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentelerine teslim edilmiştir.

- Girne Merkez Şubesi çeklerinin tümünü ilçe sınırları içerisinde tevziatını yapmıştır. Bağlı köylerin çekleri ilgili köy acentelerine teslim edilmiştir. (Not: Lapta köyü çekleri pazartesi günü dağıtılacaktır)

- Mağusa ve İskele ilçeleri Merkez Şubelerine çekler ulaşmıştır, dağıtımları ise pazartesi günü yapılacaktır.

Bakan Atakan, bu süreçte gerekli çalışmayı titizlikle gerçekleştiren tüm Posta Dairesi amir ve çalışanlarına teşekkür etti.