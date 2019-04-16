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"Güney Kıbrıs, enterkonnekte olmanın ciddi avantajını yaşadı"

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Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’ta bugün saat 09.50’de yıldırım düşmesi sonucu iletim sistemi arızasına bağlı olarak Vasiliko Santrali’nin devre dışı kaldığını belirterek, “Enterkonnekte olmanın Güney Kıbrıs’a ciddi faydası oldu. Kıb-Tek şebekesinden Güney’e sağlanan enerji sayesinde Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi kısa sürede şebekesini toparlama imkanı elde etmiştir” dedi

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"Güney Kıbrıs, enterkonnekte olmanın ciddi avantajını yaşadı"
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs’ta bugün sabah saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin;  Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Santrali’nin devre dışı kalmasından  kaynaklandığını açıkladı.  

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü, Güney Kıbrıs’ta bugün saat 09.50’de yıldırım düşmesi sonucu iletim sistemi arızasına bağlı olarak Vasiliko Santrali’nin devre dışı kaldığını belirterek, “Enterkonnekte olmanın Güney Kıbrıs’a ciddi faydası oldu. Kıb-Tek şebekesinden Güney’e sağlanan enerji sayesinde Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi kısa sürede şebekesini toparlama imkanı elde etmiştir” dedi.  

Kıb-Tek Genel Müdürlüğünden Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta bugün sabah saatlerinde gerçekleşen kesintilerin nedeninin Güney Kıbrıs’taki Vasiliko Santrali’nin devre dışı kalmasından kaynaklandığı belirtildi.

“ENTERKONNEKTE OLMANIN GÜNEY KIBRIS’A CİDDİ FAYDASI OLDU”

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs elektrik şebekesinin bağlı bulunduğu (enterkonnekte olduğu) Güney Kıbrıs’ın, enterkonnekte olmanın ciddi avantajını yaşadığı ve 350 MW üretim kaybına rağmen tüketimdeki kaybının 265 MW civarında gerçekleştiği belirtilerek, “Ayrıca, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında iletim şebekelerinin bağlı olması ve olay sırasında KIB-TEK şebekesinden Güney’e sağlanan enerji sayesinde Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi (AIK) kısa sürede şebekesini toparlama imkanı elde etmiştir” denildi.

“KIB-TEK’TEN ANINDA MÜDAHALE”

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bugün saat 09.50’de yıldırım düşmesi sonucu iletim sistemi arızasına bağlı olarak Vasiliko Santralinin devre dışı kaldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Olay anında Vasiliko Santrali 350 MW yükle çalışmaktaydı. İletim şebekemizin bağlı olduğu Güney Kıbrıs elektrik sisteminde yaşanan bu arıza nedeniyle Kuzey’den Güney’e enerji akışı olmuş ve bunun sonucunda Kuzey’deki; Lefkoşa, Girne, Alsancak, Çamlıbel, Güneşköy ve Geçitkale Trafo Merkezleri’nden enerji alan birçok yerleşim yerimizde elektrik kesintisi meydana gelmiştir.

Saat 09.50’de meydana gelen arıza sonrasında Kıb-Tek SCADA Merkezi duruma süratle müdahale ederek saat 10.00’da öncelikli olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden başlamak üzere saat 10.55’de tüm bölgelerin yeniden elektrik almasını sağlamıştır.”

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