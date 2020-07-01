Güney'in Lokmacı’yı açmaya niyeti yok

Ledra Palace sınır kapısının bu sabahtan itibaren yayalara açılması ve bu konuda dün yapılan açıklamalar bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “İşgal Rejimi Ledra Palace’ı Açıyor” başlıklı haberinde, KKTC’nin yeni bir kasıtlı hamlede bulunduğunu iddia ederken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, dün Ledra Palace sınır kapısının yeniden açılacağını açıkladığına yer verdi.

Rum hükümetinin ise Lokmacı sınır kapısının yeniden açılması konusunda hareket etmeye niyetli olmadığını yazan gazete, Rum hükümet kaynaklarının, karantina uygulaması olmadan, Türkiye’den KKTC’ye gerçekleştirilecek olan uçuşların halk sağlığı açısından taşıdığı tehlikeler konusunda, endişeler olduğunu söylediklerini iletti.

Pandemiyle ilgili durumun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Cuma günü epidemiyoloji gurubuyla yapacağı toplantıda ele alınacağını da yazan gazete, Rum Yönetiminin, epidemiyoloji grubunun onayı olmadan, başka gevşemeler konusunda hareket etmeye niyetli olmadığını ekledi.

Haravgi ise “Lokmacı Sınır Kapısının Açılması Havada” başlıklı haberinde, Lokmacı sınır kapısının açılmasının havada olduğunu, çünkü bugün Türkiye’den KKTC’ye yönelik uçuşların başlayacağını ve Türkiye’nin AB tarafından koronavirüsle alakalı olarak yüksek risk içeren bir ülke olarak tanımlanmasından ötürü, endişelerin artmakta olduğunu yazdı.

Edinilen bilgilere göre, konunun tümünün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Cuma günü epidemiyoloji grubuyla yapması beklenen görüşmenin gündeminde olacağını kaydeden gazete, Rum epidemiyoloji grubu üyelerinin, KKTC tarafından ortaya konan veriler, özellikle de havalimanlarının açıldığı kriterler konusunda oldukça temkinli olduklarını iddia etti.

Haberde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu’nun, BM aracılığıyla, komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum üyelerinin epidemiyologların da huzurunda toplantı yapmasını talep ettiği de ifade edildi.

Toplantının, Türkiye’den uçuşların başlamasının ardından durumun gözden geçirilmesi için, diğer hafta yapılmasının istendiği belirtildi.

Alithia ise konuyla ilgili haberlere “Ledra Palace Sınır Kapısı Bugünden İtibaren Yeniden Açılıyor” başlığıyla yer verdi.