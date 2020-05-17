Güney'den yangın helikopteri de müdahale ediyor

Tepebaşı bölgesinde başlayan ve Kalkanlı'ya kadar ilerleyen yangına müdahele için Türkiye başta olmak üsere, İngiliz üsleri ve Rum yönetiminden yardım talep edildi. Türkiye'den iki helikopter yangına müdahale etmek için gelirken Güney Kıbrıs'tan da bir helikopterin yangına müdahale ettiği Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıklandı.

Konuyla ilgili Özersay'ın sosyal paylaşım hesabından yapmış olduğu açıklama şöyle:

Gün geçmiyor ki bir kriz yaşamayalım.

Bugün çıkan ve hepimizin yüreğini sızlatan yangınlara müdahale etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişareler neticesinde önce Türkiye’den bir yangın helikopteri ülkemize ulaştı ve söndürme faaliyetlerine şu anda devam ediyor. İkinci helikopter de Türkiye’den Adana’dan kalktı ve ülkemize varmak üzeredir. Lefkoşa Büyükelçimizden teyid ettiğim üzere üçüncü helikopter de devreye konulacak. İngiliz Üsler idaresiyle de temas ettik ancak hava araçlarındaki teknik arızalar nedeniyle yardımcı olamayacaklarını bize bildirdiler. Olay yerinde Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Tarım Bakanımız ile yaptığımız değerlendirme neticesinde Güney Kıbrıs’tan da yangın söndürme helikopter yardımı talep etme seçeneğini değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı gerekli teması kurup talepte bulundu, biz de Dışişleri Bakanlığı olarak BM üzerinden Rum tarafıyla gerekli koordinasyonu sağladık ve diyaloğu kurduk. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık yetkililerinin verdiği teknik destekle bilgileri Rum tarafıyla paylaştık ve güneyden gelen bir helikopter de yangına müdahale etmeye başladı. Şimdi ikinci bir hava aracı da yangına müdahale etmek üzere havalandı.

Yangının niteliği nedeniyle havadan müdahale kaçınılmaz olduğu için gerek Türkiye, gerek İngiliz Üsler İdaresi gerekse Kıbrıs Rum yönetimi ile işbirliği içerisinde bu insani krizi koordineli olarak yönetmeye çalışıyoruz.

İnsanlığın ortak değeri olan ormanlarımızı tüm yetkililer el birliği ile kurtarmaya çalışıyoruz. Memlekete geçmiş olsun.