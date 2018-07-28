Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor

Güney Kıbrıs'taki Pirgo köyü yakınlarında çıkan orman yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi

Dilirga bölgesinde, Pirgo ile Pigenia köyleri arasındaki alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rum haber kaynakları bölgedeki güçlü rüzgar nedeniyle büyüyen ve yayılma eğilimi gösteren yangının sık ormanlık bölgeye ve bazı evlere çok yakın bir noktada devam ettiğine dikkat çekiyor.

Yangına Rum Orman Dairesi’nin “Omorfo”, “Dillirga” ve “Poli” bölge şubelerinden kalabalık ekipler yerden, daireye ait iki yangın söndürme uçağı ile Rum yönetiminin Rusya’dan kiraladığı iki helikopter ise havadan müdahale ediyor.

Yangının KKTC’ye sirayet etmesi riskine karşı önlem alındı.

Polis Basın Subaylığı, itfaiye ekiplerinin Yeşilırmak’ta önlem aldığını, polis, itfaiye ve Orman Dairesi’ne ait iki itfaiye aracının tedbir olarak bölgede bekletildiğini duyurdu.

Öte yandan Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs'taki yangın söndürme çalışmaları karadan ve iki uçak ve üç helikopterle havadan devam ediyor.