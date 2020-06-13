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Güney'de de Kuzey'de de pozitif vaka yok

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Güney'de de Kuzey'de de pozitif vaka yok

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1613 Covid-19 testinde pozitif vakaya rastlanmadı. Vaka sayısı 980'de kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bugün 1613 test yapıldı ve yeni vaka saptanmadı.

Bugün öğleden sonra itibarıyla Lefkoşa'nın güneyindeki genel hastanenin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı iki hasta tedavi görüyor. İki hastanın tedavisi ise Mağusa hastanesinde sürüyor.

KKTC'DE SON 24 SAATTE 21 TEST YAPILDI, POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI

KKTC'de de son 24 saatte yapılan 21 koronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, testler ve sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, bugünkü 21 test arasında  pozitif olmadığını duyurdu.

Son vakanın 17 Nisan'da görüldüğü KKTC'de bugüne kadarki test sayısı 33 bin 730'a yükseldi.

Ülkede toplam 108 vaka görüldü, hastalardan 4'ü hayatını kaybetti.

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