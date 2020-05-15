Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler eylem yaptı

Güney Kıbrıs'ta çalışan ve koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı başında geçişlere kapatılan sınır kapılarından dolayı işlerine dönemeyen Kıbrıslı Türkler bugün de Metehan Sınır Kapısı'nda eylem yaparak açıklamada bulundular.

Yaklaşık 100 civarında Kıbrıslı Türk işcinin Metehan Sınır Kapısı'nda toplanarak gerçekleştirdiği eylem sırasında 'İşimize Dönmek İstiyoruz' yazılı pankart açıldı.

Eylem sırasında bir işçi eylemcileri temsilen yaptığı açıklamada yaklaşık 2 aydan fazladır Güney'deki işlerine gidemediklerini ve bu nedenle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşı olduklarını belirtti.

Kendileri için her iki taraftan yetkililerin bir araya gelerek bir çözüm üretilmesini beklediklerini ifade eden eylem sözcüsü yetkililere işlerine dönmek için yardım çağrısı yaptı.