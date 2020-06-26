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Güney'de çalışan Kıbrıslı Türk memurlara tam maaş

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Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe çalışan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle KKTC’de kalıp işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk çalışanların, maaşlarını tam alacakları öğrenildi

Güney'de çalışan Kıbrıslı Türk memurlara tam maaş

 

Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe çalışan ve koronavirüsün yayılmasının kısıtlanması için alınan önlemler dolayısıyla KKTC’de kalan ve işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türk çalışanların, maaşlarını normal şekilde ödenecekleri haber verildi.
Bahse konu çalışanların sınır kapılarının kapanması yüzünden işlerine gidemediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin bu çalışanların maaşlarından kesinti yapılmaması konusunda direktif verdiğini kaydetti.
Haberde, Rum tarafındaki “Kamu Yönetimi ve Personel Dairesi Başkanlığının” bir genelge yayımladığı ve bu genelgede bu kategorideki çalışanların maaşlarını normal şekilde alacaklarını belirttiği ifade edildi.
Genelgede, Rum Maliye Bakanının, kamu sektöründe çalışan ve koronavirüsün yayılmasının kısıtlanmasına ilişkin alınan önlemler çerçevesinde sınır kapılarının kapanması dolayısıyla KKTC’de mahsur kalan çalışanların yokluğunun haklı olduğuna karar verdiği, bundan ötürü bu kişilerin maaş ödemesinin normal şekilde devam edeceği de vurgulandı.
Genelgenin tüm kamu hizmeti çalışanlarına hali hazırda tebliğ edildiği de ifade edildi.

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