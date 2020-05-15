Güney'de çalışan emekçiler Metehan'da eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta çalışan emekçiler, Güneye geçişlerine izin verilmemesini protesto etmek için Metehan Sınır Kapısı’nda araçlı eylem yaptı.

Saat 10.00’da araçlarıyla geldikleri kapısı önünde toplanan kalabalık, Güney Kıbrıs’taki işlerine gitmek istediklerini içeren pankart açıp, slogan attı.

Eylem sırasında “Güneyin Emekçileri” imzalı bir de bildiri okundu. Bildiride, KKTC ve Rum Yönetimi makamlarına çağrılar yapıldı.

“Güneyin Emekçileri” bildirisinin başında, özetle şöyle denildi:

“KKTC hükümetine sitemlerle başlayalım. Covid19 salgınıyla birlikte bir gecede kapılara karantina uygulaması koymak suretiyle bizlere kapalı duruma getirdiniz. Hiçbir hazırlığımız olmadan, maaşlarımızı alamadan bizi evlerimize hapsettiniz. Tam 2 aydır haliniz nedir diye sormadınız. Biz çalışanlar bakmakla sorumlu olduğumuz ailelerimizle birlikte 6000 civarında mağdur kişileriz.”

Mağduriyetleri ve çabaları hakkında bilgiler verile bildiride, hükümet, başbakan ve ilgili bakanlar tarafından görmemezlikten gelindikleri ileri sürüldü ve “Hatta güneyi ima ederek ‘oyanı git’ diyen bile oldu” iddiasında bulunuldu.

HÜKÜMETE

Muhalefet partilerine teşekkür edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

“Buradan hükümetimize öneri sunuyoruz. Biz güneye sesimizi duyuramadık. Sizler hükümetler arası görüşmeler yapabilir ve bizler için ortak bir çalışma ile bizlerin durumuna çare bulabilirsiniz. En kötü ihtimalle güneyin bize karantina uygulamasını sadece test yaparak işimize gitmemizi önerebilirsiniz. Pile halkı için kuzeyde yapmayı düşündüğünüz gibi çözümler de üretilebilir. Birçok arkadaşımız güneye geçebilirse orada kalabileceğini ve kapılar normale dönünce kuzeye geleceklerini söylemektedir. KKTC hükümetine tekrar söylüyoruz: biz sizden para istemiyoruz. Biz işimize gitmek istiyoruz.”

RUM YÖNETİMİ’NE

“Güneyin Emekçileri” bildirisinde Rum Yönetimi’ne de seslenildi ve şöyle denildi:

“Bizler işlerimize gitmek istiyoruz. Kapıların açık olduğu açıklamaları bizlerin işimize gidebilir olduğu anlamına gelmez. Bize geçişlerdeki karantinayı yumuşatacak başka önlemler uygulayın. Bir adada yaşamaktayız ve bir aya yakın bir süredir kuzeyde pozitif vaka görülmemiş olup hastamız da kalmamıştır. Kuzeye dışardan girişler durdurulmuş olup istisnai durumlarda 14+7 karantina sistemi uygulanmaktadır. Bizlere kapılarda test yapın. 1500-2000 test yapmak sizin için zor olmamalı. Gerekirse test ücretini biz karşılayalım. Bu konuda işverenlerimiz de bizlere destek çıkacaklarını belirtmektedirler. Temiz olanlar karantinaya girmeden işlerine dönebilsinler. Bu şekilde geçiş izni olsa, güneye geçip covid19 korunma tedbirleri kalkana kadar, işlerini kaybetmeme adına orada ikamet etmek isteyen çok kişi vardır. Şu anki durum hem biz çalışanları hem de işverenlerimizi zor duruma sokmaktadır. Biz işlerimizi, işverenlerimiz de yıllarca beraber çalıştıkları kalifiye elemanlarını kaybetmek üzereyiz. Artık sesimizi duyun.”