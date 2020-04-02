Güneş Rezidans’ta 3 şüpheli vaka

Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Güneş Rezidans’daki 128 kişiye de testlerin yapıldığını ve 3 kişinin sonucunun şüpheli çıktığını ifade etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, malzeme eksikleri olmadığını, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerle ilgili TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye konuk olarak ülkedeki Koronavirüs vakaları ve bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Pilli, dün 488 test yapıldığını ve 7 pozitif vaka daha tespit edildiğini ifade ederek, yoğun bakımdaki 1 Alman turistin de dün yaşamını yitirmesiyle Kovid-19’a bağlı can kayıplarının 2’ye yükseldiğini belirtti

Bugüne kadar toplamda bin 750 test yapıldığını kaydeden Bakan Pilli, ülkedeki vaka sayısının 77 olduğunu, 29 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Pilli, şu anda tedavisi süren 46 hasta bulunduğunu da dile getirerek, yoğun bakımdaki hasta sayısının 2 olduğunu, bugünkü verilerin ise saat 17.00’de açıklanacağını vurguladı.

VAKA DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı;

Buna göre Lefkoşa’da 11, Gönyeli’de 3, Gazimağusa’da 2, Beyarmudu’nda 3, Karşıyaka’da 2, Lapta’da 3, Alsancak’ta 4, Girne’de 1 ve Karpaz’da 17 vaka bulunuyor.

Dün eklenen son 7 vakanın 3’ü Karpaz, 1’i Alsancak, 2’si Lefkoşa ve 1’i de Girne bölgesinde tespit edildi.

Malpas’ta karantina altındaki 207 kişiye testlerin yapıldığını ve 11 kişide şüpheli sonuçlar çıkması üzerine testlerin tekrarlandığını dile getiren Bakan Pilli, bu sonuçların negatif çıkması üzerine onların da evlerinde gönderildiğini anlattı.

Pilli, şu anda ülkede 842 kişinin otellerde Karantinada olduğunu söyleyerek, İstanbul’dan dün akşam gelen 128 kişinin Dome Otel’e yerleştirildiğini kaydetti.

Malpas Otel’in de dün dezenfekte edildiğini hatırlatan Bakan, bunların yanı sıra 14 Mart’tan bu yana KKTC’ye gelen 3 bin 85 kişinin de evlerinde karantina altında olduklarını ve Bakanlık tarafından düzenli olarak kontrol edildiklerini söyledi.

Pilli, İlçe Emniyet Kurulları’nın da bölgelerindeki kontrolleri düzenli bir şekilde yaptığını anlatarak, “Bu bir savaştır, ve bu savaşı hep beraber çalışarak, işbirliği ile kazanacağız. Sağlık Bakanlığı ile ekipler 24 saat kesintisiz çalışıyor. Kişiler de üzerlerine düşeni yaparlarsa, kazanacağız” dedi.

Lefkoşa Güneş Rezidans’daki 128 kişiye de testlerin yapıldığını ve 3 kişinin sonucunun şüpheli çıktığını ifade eden Pilli, bunların sonuçlarının da ilerleyen saatlerde açıklanacağını belirtti.

Hastaların kimlerle temas ettiklerinin detaylı bir şekilde incelenmekte olduğunu ve tüm vakaların temaslarının tek tek incelendiğini ifade eden Pilli, bakanlık ve ilgili ekiplerin 24 saat kesintisiz çalıştığını, önceliklerinin iş olduğunu, zamanın şov zamanı olmadığını kaydetti.

Süreçle ilgili yapılan açıklamaların tümüyle şeffaf olduğunu da söyleyen Bakan Pilli, Koronavirüs’ün KKTC’de başlamadığını, ülkeye Alman turistler ve İngiltere’den gelişlerle taşındığını anımsattı.

İlk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana yapılan tüm çalışmaları da hatırlatan Pilli, malzeme eksikleri olmadığını, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerle ilgili TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını söyledi.

Pilli, Girne Limanı’nda bekleyen 7 solunum cihazının bugün merkeze getirileceğini de dile getirerek, pandemi hastanesindeki tüm odalara solunum cihazı ve monitör takılması çalışmalarının da devam ettiğini anlattı.