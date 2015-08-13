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Gündüz vakti ışıl ışıl yanan sokak lambaları gören herkesi çileden çıkardı..

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    Önce Kıb-Tek çalışanları için ortalama 12 bin liralık maaş iddiası gündeme geldi. Ardından CTP-BG Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'ın yeni zam müjdesi.. Talat zam yapılmazsa "Kıb-Tek batar"...

Gündüz vakti ışıl ışıl yanan sokak lambaları gören herkesi çileden çıkardı..
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Önce Kıb-Tek çalışanları için ortalama 12 bin liralık maaş iddiası gündeme geldi. Ardından CTP-BG Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'ın yeni zam müjdesi.. Talat zam yapılmazsa "Kıb-Tek batar" dedi, vatandaşlar isyan etti. 

 

Özellikle de sıcakların bastırdığı, klima kullanımının rekor kırıdığı yaz günleridne elektrik faturaları bir hayli kabarık. Gerçi Talat'ın açıklaması, bu tutarın daha da yükseleceğini gösteriyor!

 

Vatandaşın gerilen sinirlerine, artan tepkisine bir sebep daha eklendi! Gündüz vakti ışıl ışıl yanan sokak lambaları gören herkesi çileden çıkardı.. 

 

İşte burası Girne, öğle saatleri.. Gündüz vakti nereyi aydınlatıyor bilinmez ama sokak lambaları açık. Nasılsa faturayı vatandaş ödüyor!

 

Bu ihmal, hatta umursamazlıkla ilgili yapılacak savunma ise merakla bekleniyor..

 

                        

                        

                        

                        

 

EKONOMİ KIBRIS

 

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