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Günay ve Tolga için gözyaşları sel oldu

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Selde yaşamını yitiren Tolga Bekçi ve Günay Kandaz Dikmen Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen Mezarlığı’nda toprağa verilirken, aile ve yakınlarının gözyaşları adeta sel oldu

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Günay ve Tolga için gözyaşları sel oldu
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Girne Ciklos mevkiinde sele kapılıp yaşamlarını yitiren 21 yaşındaki Tolga Bekçi ile Günay Kandaz, dün son yolculuklarına uğurlandı.

Yaşanan doğal felaket sonucu genç yaşta yaşamını yitiren ve nişanlı olan Bekçi ile Kandaz, dün Dikmen Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Cenaze törenine Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tuğgeneral Tevfik Algan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim, milletvekilleri, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, askeri erkan, Rum kesiminden bazı yetkililer, siyasiler, aileler, köylüleri ve sevenleri katıldı.

 
Cenazede DİSİ Başkanı Averof Neofitu da yer aldı.
Cenazede ailelerin gözyaşları sel oldu, evlatlarını kaybetmenin derin acısından ağıtlar yakıldı.


Cenazene namazını kıldıran imam, doğal afetten dolayı yaşamını kaybeden gençlerin şehit mertebesine ulaştığına vurgu yaparak namazı kıldırdı ve ruhları için Fatiha okudu, ülkeye yakınlarına ailelerine başsağlığı diledi.

Cenazeler araca alınırken aileler fenalık geçirdi, sağlık birimleri müdahale etti.
 

 

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