banner255
banner69
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
Ecvet komutana 46 yıl sonra cenaze töreni
20 0
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
33 0
 
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
46 0
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
1.5B 0
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
71 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
115 0
93 0
banner374

Gün sevgililerin

banner27

Gün sevgililerin

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Dünya’da ve ülkemizde sevgililerin birbirlerine karşı duydukları aşkı ve sevgiyi hediyelerle ortaya koyduğu bir gün olarak kutlanıyor.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmekte. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmakta.

Öte yandan her yıl Sevgililer Günü’nde çiçek satışı patlaması yaşayan çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlık yaptı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.