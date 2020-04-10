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“Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür”

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TMT Mücahitler Derneği, birlik beraberliği bozucu provokatif/bencil tavırlardan ve siyasi çıkar amaçlı ötekileştirmeden uzak durmak gerektiğini belirtti

“Gün, saflarımızı sıklaştırma günüdür”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kovid-19 salgınıyla  topyekûn mücadeleyle sağlanan ve  Türkiye  basınına kadar yansıyan başarıların, devlet yapısının sağlamlığının ve kurumların güvenilirliğinin bir nişanesi olduğunu bildirdi.

Dernek Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte nice mücadeleler vermiş bir halk olarak, mücadelenin başarıyla devam etmesinin ve zor günlerin en az hasarla atlatılmasının tek yolunun, alınan karar ve tedbirlere büyük hassasiyetle uyulmasından geçtiğini kaydetti.

Koreli, birlik beraberliği bozucu provokatif/bencil tavırlardan ve siyasi çıkar amaçlı ötekileştirme ve yergilerden uzak durmak gerektiğini, bu süreçte, milli dayanışmadan ve bu mücadeleyi en ön saflarda sürdüren sağlık, güvenlik ve diğer tüm devlet görevlilerinin yanında dimdik ve tek vücut olarak durup, moral motivasyonlarını yüksek tutmak gerektiğini ifade etti.

Koreli şöyle devam etti:

“Başlangıçta bir araya gelsek bile, bir arada durmaya ve birlikte çalışmaya devam etmememiz halinde mücadelemizi başarıyla devam ettirmemiz ve zaferle noktalamamız mümkün değildir.

Bu gerçekten hareketle, tüm halkımıza alınan kararlara ve tedbirlere daha büyük bir özenle uyma,  tüm siyasi makam ve kuruluşlarımız ile  dernek, örgüt ve birliklerimize  muhalif/muvafık düşünceden  arî  bir bütünselliğe daha fazla itina gösterme, mali/ ekonomik/ ticari sektörlerimize pandeminin genç devletimizle halkımızın sırtına yüklediği külfeti hafifletme konusunda daha hassas davranma  çağrısı yapıyor, bu vesileyle, zor günler geçiren dünyamızın yetmiş iki milletine ayni hamiyetperver gözle bakan Anavatan’ımıza   halkımıza verdiği güçlü maddi/manevi/hayatî desteklerden dolayı  en kalbi duygularımızla bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, saflarımızı sıklaştırma günüdür.


 

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