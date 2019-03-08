Gün kadınların

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek, Lefkoşa’da yürüyüş yapılacak

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın hakları için dönüm noktası olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünyayla birlikte KKTC’de de etkinliklerle kutlanıyor.

BM’nin kabul ettiği uluslararası bir gün olan 8 Mart için bu yıl belirlenen ana tema ise “Değişim için eşit, akılcı, yaratıcı ol.”

Eşit işe, eşit ücret talebiyle ortaya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların hayatını zorlaştıran eşitsizliklere karşı verilen mücadeleyle anılıyor.

ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları istemiyle 8 Mart 1857’de başlattığı grevde çıkan olaylarda hayatını kaybeden 120 kadının anısına kutlanan bu günle ilgili etkinlikler yapılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan bugün Mağusa Kültür Derneği (MKD) Namık Kemal Meydanı’nda saat 15.00’te “Kitap Okuma Etkinliği” düzenliyor. Bunun ardından ise MKD Kadın Ritim Grubu konser sunacak.

Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bugün üç etkinlik düzenleyecek.

Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Kadın El Sanatları Atölyesi’nin atölye çalışması saat 10.00’da, "Dünyada her şey kadının eseridir" sloganıyla düzenlenen şiir etkinliği saat 18.00’de Buğday Camii’nde ve Kadının Fendi (Made in Dagenham)" adlı film gösterimi saat 19.00’da MGA Sakarya’da yer alacak.

Şair Kadınlardan İki Toplumlu Etkinlik de bugün 19.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palas Oteli yanında bulunan Fulbright Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Yolu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt’taki sokak eylemlerine katılacak.

Örgüt, Gazimağusa’daMAKAMER’in çağrısıyla DAÜ çemberinde saat 17.00’de, Güzelyurt’ta kendi çağrısına yanıt veren birçok örgütle Güzelyurt Terminali’nde 18.00’de, Lefkoşa’da ise Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla Dereboyu Citroen ışıkları olarak bilinen noktadan 17.30’da başlayacak yürüyüşlerde yer alacak.