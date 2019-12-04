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Gümrükte sahte evrakla yolsuzluk iddiası

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Gümrükte yolsuzluk iddiaları, ortalığı karıştırdı. Standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle ülkeye ithal edilmesi yasak olan bazı elektrik malzemelerinin, sahte evrak düzenlenerek ülkeye getirildiği ve satışa sunulduğu iddia edildi

Gümrükte sahte evrakla yolsuzluk iddiası

Gümrükte yeni bir yolsuzluk skandalı yaşandığı iddia ediliyor.

HALKIN SESİ’nin edindiği bilgilere göre standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle ülkeye ithal edilmesi ve satışa sunulması yasak olan bazı elektrik malzemelerinin, sahte evrak düzenlenerek ülkeye getirildiği iddia edildi.

Söz konusu elektrik malzemelerini ülkeye ithal eden bir şirketin gümrük komisyoncularının sahte belge düzenleyip, ürünlerin izinli ve onaylı olduğunu gösterdiği ve bu şekilde ürünleri gümrük ambarından çıkardığı belirtildi.

Olayın duyulmaya başlamasının ardından ilgili şirket ve gümrük komisyoncularının, konuyu örtbas etmeye çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Maliye Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, söz konusu iddialar hakkında duyum aldıklarını ancak tespitte bulunamadıklarını söyledi. Deveci, bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti.

Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Görkem Çelik de, bu iddialarla ilgili odaya da duyum geldiğini ancak resmi bilgi alamamaları nedeniyle girişim yapamadıklarını söyledi.

Görkem Çelik, sahte evrak düzenlendiğine dair EMO’ya resmi bilgi verildiği takdirde gerekeni yapacaklarını ve yasal süreç başlatacaklarını bildirdi.

Standartlara uygun olmayan elektrik malzemelerinin satışa sunulmasının büyük tehlike arz ettiğini söyleyen Çelik, “İddialar doğruysa büyük risk var. Umarım gerçek değildir” dedi.

Ülkeye ithal edilen elektronik cihazlar için Elektrik Mühendisleri Odası’ndan

uygunluk belgesi alınması gerektiğine dikkat çeken Çelik, odanın onayı olmadan hiçbir ürünün gümrükten çıkamadığını ifade etti.

Odanın piyasada sıkı denetimler yaptığına dikkat çeken Görkem Çelik, bu konuda yasa dışılığa göz yummadıklarını kaydetti.

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