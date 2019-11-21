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Gümrükçülerden eylem uyarısı

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Güç-Sen, Kıbrıs Türk Petrolleri’ndeki çalışanların taleplerinin dikkate alınmadığı taktirde akaryakıt gemilerinin boşaltılmaması da dahil Kalecik tesislerine hizmet vermeyeceklerini açıkladı

Gümrükçülerden eylem uyarısı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), Petrol – İş sendikasının Kıbrıs Türk Petrollerinde emek ve hak mücadelesi başlattığını belirterek, eylemi selamlayıp destek belirtti. Sendika, hükümeti arabuluculuk yapmaya K.T. Petrolleri yetkililerini de çalışanlarına kulak vermeye davet etti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, yazılı açıklamasında, herkesin sağ duyu ile hareket ederek biran önce emekçilerin hakları ve istekleri dikkate alınarak K.T. Petrollerinde bir çözüm olmasını da temenni etti.

Dağman, “Çalışanların talepleri, emekleri dikkate alınmaz ve yasaları, talimatları hiçe sayarak başka logo ile başka firma adına akaryakıt satışı yapan Kalecik’teki diğer firma bu grev kırıcılığına devam ederse, GÜÇ-SEN gümrük çalışanları olarak bizler de akaryakıt gemilerinin boşaltılmaması da dahil Kalecik tesislerine hizmet vermeyerek Petrol İş ve K.T Petrolleri çalışanlarına destek vereceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi

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