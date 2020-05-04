Gümrük çalışanlarına test için ne bekleniyor?

14 Mart’tan beri hiç durmadan görev yapan Gümrük Dairesi çalışanlarına hala Covid-19 testi yapılmadı. Hükümetin, gümrük çalışanlarının haklı taleplerine karşı duyarsız kalması, personeli isyan noktasına getirdi, eylem uyarısı yapıldı

HALKIN SESİ-Özel Ülkede salgın nedeniyle hayatın adeta durduğu, herkesin eve kapandığı bir dönemde çalışmaya devam eden gümrük personeline karşı devlet ilgisiz kaldı.

14 Mart’tan beri hiç durmadan büyük bir özveriyle görev yapan Gümrük Dairesi çalışanlarına, Covid-19 testi yapılmadı.

Hükümetin, gümrük çalışanlarının haklı taleplerine karşı duyarsız kalması, personeli isyan noktasına getirdi, eylem uyarısı yapıldı.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gümrük Dairesi’nde idare tarafından tedbirler alınmadığı ve Bakanlar Kurulu kararına ve Sağlık Bakanlığı genelgesine uyulmadığı takdirde görev kabul etmeyeceklerini açıkladı.

14 Mart’tan beri büyük bir özveriyle sokakta çalışan, maaşları kesintiye uğramasına rağmen görev yapmaktan ödün vermeyen Gümrük Dairesi personeli, “Biz sadece sağlığımız için sesimizi duyurmaya çalıktık” mesajı verdi.

HALKIN SESİ’ne konuşan Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, 14 Mart’tan beri sokakta olduklarını, gece gündüz demeden her yerde çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekti ve “Maaşımızdan kesinti yapılmasına rağmen, ek mesailerimizin ödenmemesine rağmen itiraz etmedik. Tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen, Covid-19 testi bize yapılmadı” dedi.

Dağman, açılımla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarına uyulmasını, Gümrük Dairesi çalışanlarına derhal yerinde test yapılmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın hijyenle ilgili genelgesinde belirttiği kuralların hemen yerine getirilmesini talep etti.

“GÜMRÜK DAİRESİ, SALGIN ÖNCESİ ŞEKLİYLE BIRAKILDI”

Gümrük Dairesi’nin salgın öncesi şekliyle bırakıldığını belirten ve dairenin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini dile getiren Derviş Dağman, gümrük çalışma alanlarındaki binalar içine girilmeden iş takibi yapılmasını ve binalara girecek olanlara ateş ölçümü yapılmasını istedi.

Dağman, “Girişlerde dezenfektan halısı, dezenfektan sıvısı bulundurulsun, hemen tedarik edilsin. Hiç kimsenin maskesiz daireye gelmemesi için idare tarafından kamuoyuna bilgi verilsin. Gümrükte işi olanların iş takibine tek kişi gelinmesi için duyuru yapılsın. Mağusa Limanı’na giriş bir kapıdan, çıkış diğer kapıdan olacak şekilde tedbir alınsın. Limanlar, havaalanı, kara giriş kapıların açılmasında ne gibi tedbirler alınacağı derhal kamuoyuna açıklansın” dedi.

“AÇILMAYAN DAİRELERİN PERSONELİNE BİLE TEST YAPILDI”

Dağman, henüz açılmayan dairelerin personeline bile test yapıldığını kaydetti ve

“Önce sokak temizlenmeliydi. Sonra dairelere geçilmeliydi. Gümrükte hiçbir önlem alınmadı” diye konuştu.

Taleplerinin daha önce ilgili mercilere ilettiklerini ifade eden Dağman “Sanki de sadece maske ve eldiven istiyoruz gibi algılandı. Biz sadece sağlığımız için sesimizi duyurmaya çalıktık. Biz hem kendimizin hem toplumumuzun sağlığını düşündük. Sadece temel sağlık kurallarının uygulanmasını istedik” dedi.

DEVLET 280 MİLYON TOPLADI…180 MİLYON’U GÜMRÜKTEN...

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, devletin bu süreçte aylık gelirinin 280 milyon TL olduğunu ve bu 280 milyon TL’nin 180 milyon TL’sin gümrükten geldiğini vurgulayarak “Biz bunu bildiğimiz için çalışmaktan ödün vermedik. Herkes yatırken 50 kişi her gün dışarıda çalıştı. Bu gözardı edildi. Sanki böyle bir daire yok gibi algı yaratıldı” dedi.

Gümrük Dairesi’nin çalışmalarının ekonomiye katkısının yok sayılmaması gerektiğini kaydeden Dağman, Güç-Sen olarak devletin aldığı kararlara önce kendisinin uymasını istediklerini ve bunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Dağman, “Güç-Sen bu insani kararların ve idare edenlerin ürettiği bu kararların uygulanmaması durumunda doğacak aksaklıktan sorumlu olmayacağız” şeklinde konuştu.