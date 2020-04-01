Gümrük çalışanları iş bıraktı

Gümrük Çalışanlar Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun çalışması zorunlu sektörlere gümrük çalışanlarını dahil etmemesiyle ilgili olarak, alınan kararın haksız olduğunu bildirdi ve bugünden itibaren görev yapmama kararı aldı.

Gümrük Çalışanları Sendikası bugünden itibaren çalışmama kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun belirlediği çalışması zorunlu sektörler içinde gümrük çalışanlarına yer verilmemesinden dolayı, Güç-Sen 10 Nisan’a kadar hükümetin aldığı “tatil” kararını uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Gümrük Çalışanları Sendikası, alınan bu kararın kabul edilemez olduğunu ifade ederek hükümeti şiddetle kınadığını duyurarak, “Bakanlar Kurulu’nun 10 Nisan’a kadar uzattığı idari tatil kararını uygulama kararı alınmıştır. Sağlığınız için evde kalın, sağlıkla kalın” dedi.

Öte yandan, Mersin’den Mağusa Limanı’na bu sabah gelen Toros isimli yük gemisi, gümrük çalışanlarının görev bırakması nedeniyle tahliye edilemedi. Gemi, 3 saati aşkın bir süredir limanda bekliyor.