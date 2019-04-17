Gülşah Manavoğlu'ndan Zaroğlu'na radar cezalı gönderme

Polisi görevinden alı koyma olayıyla gündeme gelen YDP milletvekili Bertan Zaroğlu'na bir gönderme de Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'ndan geldi.

Manavoğlu bugün sabah sosal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisine hız kamerasından gelen cezayı sildirmek yerine gidip ödediğini aktardı.

İşte Manavoğlu'nun paylaşımı:

"Hız kameralarından mektup geldi. 50km yi 71 kmyle geçmişim 2inci dilim cezaya girmişim .... Ceza kağıdını nereye koyduğumu bulana kadar normal ödeme tarihini 1 gün geçirmişim.... Cezam neyse gittim verdim , yasaya göre maddi cezanın 2 mislini ...

Milletvekiliyim dahası da soyadım Manavoğlu...

Özel muamele talep ettim mi?"