GSM için formül bulundu

Tüm Kıbrıslıların cep telefonlarının Kıbrıs’ın tamamında çalışmasının mümkün hale gelmesi için önerilen formülün, AB normlarına uygun olduğu vurgulandı

Politis gazetesi dünkü manşet haberinde, Kıbrıs’ta cep telefonu bağlantısı konusunda formül bulunduğunu iddia etti.

Gazete “Haberleşme Formülü Bulundu- Avrupa Mührüyle İki Toplumlu Telefon Görüşmesi” başlıklarıyla yayımladığı manşet haberinde, önerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından liderlere sunulduğunu ve görüşmeleri sırasında liderlere bu konuda bir ilk görüşme yapma fırsatı verildiğini öne sürdü.

Tartışılan şeyin, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların cep telefonlarının Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki antenleri kullanmaları için bir düzenleme yapılması olduğunu ileri süren gazete, şimdiye kadarki problemin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kayıtlı olmayan şirketlerin çalışmasıyla, bir emsal meydana getirilmemesi” gereğinden kaynaklandığı belirtildi.

İç sayfalarda “Avrupa Mührüyle İki Toplumlu Roaming- Lüksemburg Üzerinden Sinyal Almamız İçin Formül Avrupa Müktesebatına Uyuyor” başlığıyla aktarılan haberde, tüm Kıbrıslıların cep telefonlarının Kıbrıs’ın tamamında çalışmasının mümkün hale gelmesi için önerilen formülün, AB normlarına uygun olduğu öne sürüldü.

Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) uygulanmasına dair “bilmeceye” çözüm sunacak formülün, tam olarak yeni olmadığını da kaydeden gazete, bunun, hem Kuzey Kıbrıs, hem de Güney Kıbrıs’taki şirketlerin bağlı olduğu Lüksemburg’daki telekomünikasyon ağının kullanılmasıyla alakalı olduğunu yazdı.

Önerinin BM tarafından liderlere sunulduğunu ve görüşmelerinde liderlere bununla ilgili bir ilk görüşme yapma fırsatı verildiğini yineleyen gazete, gösterilen çabanın, önerinin ilk kez ele alınması sırasında tespit edilen yasal engellerin aşılıp aşılmayacağı ve bunun AB düzeyinde kabul edilip edilmeyeceğine dair endişelerin yatıştırılması olduğunu belirtti.

Rum Meclisi tarafından bir düzenleme yapılmasının ihtimal dışında bırakılmadığını yazan gazete, Rum kesimindeki iki büyük partinin buna rıza göstermesi durumunda, bunun teorik olarak mümkün olduğunu ifade etti.

Gazete, “Kıbrıs Türk ve Rum tarafından kaynakların, yanlış anlama olmaması için, telekomünikasyon şebekeleri arasında doğrudan bağlantı kurulmasının ele alınmadığını açıklığa kavuşturmak istediklerini” yazdı. Yani, Kıbrıs’ın uluslararası kodunun (ki çözümden sonra da +357 kalacak) veya Kıbrıs şebekeleriyle Türk şebekeleri arasındaki arama ücretlerinin kaldırılmasının bu aşamada hiç ele alınmadığı belirtildi.

Gazete, tartışılan şeyin, kapsama alanı olmayan noktalarda da sinyal alınabilmesi için, Kıbrıslı Rumların cep telefonlarının Kuzey Kıbrıs’taki antenleri, Kıbrıslı Türklerin cep telefonlarının da Güney Kıbrıs’taki antenleri kullanabilmesine ilişkin bir düzenleme yapılması olduğunu izah etti.

Gazete, Lüksemburg’daki GSM merkezinin, telekomünikasyon şirketlerine, müşterilerinin telefonlarını yurt dışındaki ülkelerde, bu ülkelerde faaliyet gösteren başka şirketler üzerinden kullanabilmeleri için sağlanan bir hizmet olduğunu da ifade etti.

Bu arama ücretlerinin farklı bir mesele olduğunu da yazan gazete, AB dışındaki roamingin çoğu durumda aşırı pahalı olduğunu, AB içerisinde ise roaming’le ilgili ek ücretlerin kaldırıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının (bu) önerisinin, ekonomi ve ticaretle ilgili iki toplumlu teknik komite çerçevesindeki istişarelerde masaya yatırıldığı ve bu görüşmelere iki tarafın ticaret odaları ile Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte olan beş şirketin de katıldığı ileri sürüldü. Gazete, Kıbrıs Türk tarafının başlangıçta Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) ile Kuzey Kıbrıs’ta buna denk gelen kurum arasında bir anlaşma imzalanmasını önerdiğini iddia etti.

Bunun ise açık sebeplerden ötürü gerçekleşemeyeceğini kaydeden gazete, üç aylık istişarelerin ardından Lüksemburg’daki GSM merkezi üzerinden bağlantı kurulması formülü üzerinde karara varıldığını ve bunun olması için gereken şeyin ise, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 5 şirkete hizmet sağlayan şirkete sadece direktif verilmesi olduğuna işaret etti.

Gazete, önerinin Kıbrıs Rum kesiminin atıfta bulunduğu yasal engellere takıldığını vurguladı.

Öte yandan “Prime Tel” isimli Rum şirketin, hali hazırda Kuzey Kıbrıs’ta da sinyal alma olanağı sağladığını, çünkü Rum şirketinin Türk şirketleriyle anlaşması olan bir Avrupa şirketiyle anlaşması olduğunu kaydeden gazete, dolayısıyla Rum şirketin Türk veya Kıbrıs Türk bir şirketle herhangi bir doğrudan anlaşması olmadığına işaret etti.

Yapılan istişareler sırasında, Rum tarafının, Rum şirketlerin doğrudan Türk şirketleriyle anlaşma yapması gibi başka çözümler önerdiğini de ifade eden gazete, ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” kayıtlı şirketleri tanımayan Türkiye’deki ilgili kurumun bununla hem fikir olmadığını ifade etti.

Gazete, Kıbrıslı Rumların son önerinin “double IMSI” kartları sağlanması olduğunu ve bunun Kıbrıs Türk şirketlerinin itirazlarına takıldığını iddialarına ekledi.

