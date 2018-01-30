Gözyaşlarıyla ve feryatlar arasında uğurlandı

Çamlıbel yolunda geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Altındağlı, dün gözyaşları ve acı feryatlar arasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi

Çamlıbel – Yılmazköy anayolunda Cumartesi gecesi meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Altındağlı gözyaşları ve acı feryatlar arasında defnedildi.

Dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilen Altındağlı’yı son yolculuğuna yoğun bir kalabalık uğurladı.

Ailesi ve sevenleri yanında siyasilerinde akın ettiği cenaze töreninde Ahmet Altındağlı’nın eşi ve annesinin feryatları hiç dinmedi. 38 yaşında hayata gözlerini yuman Altındağlı evli ve bir çocuk babasıydı