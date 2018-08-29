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Gözyaşları Yusuf Hüdan için

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1974 Taşkent Şehidi Hüda Veleddin'in oğlu, Kyrenia Off Road Derneği kurucu üyesi, off road yarışçısı Yusuf Hüdan dün göz yaşları arasında toprağa verildi.

Gözyaşları Yusuf Hüdan için
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Pazar günü kalp krizi nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Hüdan'ın cenaze namazı Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kılındıktan sonra naaşı, Çatalköy Mezarlığı'nda, 5 yıl önce aynı nedenden hayatını kaybeden kardeşi Veleddin Hüdan'ın mezarının yanına defnedildi. Başarılı bir off road yarışçısı ve eski bir eğitimci olan Yusuf Hüdan'ın cenazesine katılım oldukça kalabalık olurken, mezarının üzeri sevenleri tarafından çiçeklerle donatıldı. Yusuf Hüdan'ın arkadaşları, çok sevdiği yeşil elmayı da dilimleyerek göz yaşları içerisinde mezarının üzerine koydular

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