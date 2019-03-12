Gözyaşları sel oldu

Genç yaşta hayata veda eden 27 yaşındaki İlter Taşpınar’ın cenazesinde feryatlar dinmek bilmedi

Ercan-İskele anayolunda önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarından Ayşegül Taşpınar’ın kızı 27 yaşındaki İlter Taşpınar toprağa verildi.

İlter Taşpınar’ın cenazesi, dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Başta İlter Taşpınar’ın anne-babası, kardeşi ve eşi olmak üzere cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Önceki gün Ercan-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şerit değiştiren Fatma Yakupoğluları yönetimindeki araç, İlter Taşpınar ve eşi Umut Çavuşgil’in bulunduğu otomobile çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan üç kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak 27 yaşındaki İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.