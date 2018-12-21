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Gözyaşları Özgüren için

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Basın camiasının sevilen ismi, BRT Program Yapımcısı ve Spor Yazarı Raif Özgüren, 54 yaşında hayata veda etti. Özgüren’in cenazesi BRT’de düzenlenen tören sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi

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Gözyaşları Özgüren için
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Bir süredir kalp nakli bekleyen ve tedavi gören spor yazarı, BRTK program yapımcısı, KTSYD Genel Sekreteri 54 yaşındaki Raif Özgüren dün sabah yaşamını yitirdi. Uzun süredir kalp problemi yaşayan Özgüren, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmaktaydı. Önceki gün solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Özgüren, dün sabah 07.00 civarında hayatını kaybetti. Özgüren için dün sabah çalıştığı kurum olan BRTK’da tören düzenlendi.

BRTK’da yapılan anma töreninde konuşan KTSYD Bakanı ve mesai arkadaşı Çelen Oben “Aynı masayı, aynı yemeği, aynı haberi paylaştık. Onun hastaneden çıkmasını beklerken üzücü haber geldi. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ise konuşmasında “Söyleyecek çok fazla söz yok. Onun anısını yaşatacağız” dedi.

Törenin ardından Özgüren alkışlarla BRTK’dan uğurlandı. Özgüren’in cenazesi İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Raif Özgüren, bir dönem HALKIN SESİ’nin spor servisinde çalışmıştı.

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