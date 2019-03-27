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Görneç’i üzen ölüm

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Görneç köyünün sevilen isimlerinden 87 yaşındaki Nevzat Akçagil dün yaşamını yitirdi.

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Görneç’i üzen ölüm
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Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, sosyal medya hesabından aynı ismi taşıdığı dedesi  Nevzat Akçagil’in dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nevzat Akçagil’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Görneç Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

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