Görneç’i üzen ölüm

Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, sosyal medya hesabından aynı ismi taşıdığı dedesi Nevzat Akçagil’in dün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Nevzat Akçagil’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Görneç Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Görneç köyünün sevilen isimlerinden 87 yaşındaki Nevzat Akçagil dün yaşamını yitirdi.
Görneç köyü muhtarı Nevzat Akçagil, sosyal medya hesabından aynı ismi taşıdığı dedesi Nevzat Akçagil’in dün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Nevzat Akçagil’in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Görneç Köyü Mezarlığı'na defnedildi.