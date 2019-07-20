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Görneç yine yasa boğuldu

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Sık sık ölüm olayları ile gündeme gelen Görneç köyüne, dün yine ateş düştü. 68 yaşındaki Erdoğan İnce, senelerdir gözü gibi baktığı traktörünün altında kalarak can verdi

Görneç yine yasa boğuldu
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Sık sık ölüm olayları ile gündeme gelen Görneç köyüne, dün yine ateş düştü.

68 yaşındaki Erdoğan İnce, senelerdir gözü gibi baktığı traktörünün altında kalarak can verdi.

Görneç- Alevkaya yolunu sık sık kullanan Erdoğan İnce, dün öğleden sonra yoldan çıkarak, aşağıya yuvarlandı.

Erdoğan İnce, yönetimindeki FR 981 plakalı traktörle Görneç istikametinde seyrettiği bir sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıkarak yaklaşık 40 - 50 metre yükseklikten düştü.  Kaza sonucu traktör sürücüsü Erdoğan İnce almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Ölüm haberi kısa sürede köye ulaşan Erdoğan İnce’nin akrabaları ve sevenleri olay yerine koştu.

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, kısa sürede çok sayıda ismi trafik kazalarına kurban verdiklerini belirterek, “Resmen içimiz yanıyor. Kısa sürede bu üçüncü trafik kazalı ölüm. Köyümüzde tarifi imkansız bir acı var. Erdoğan amcamıza rahmet, yaslı ailesi ve köylülerimize de başsağlığı dilerim” dedi. Erdoğan İnce’nin bugün öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

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