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Görmezler Derneği'nin araba talihlisi Güzelyurt'tan

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Görmezler Derneği'nin araba talihlisi Güzelyurt'tan
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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin Araba Piyangosu talihlisi Güzelyurt’tan emekli memur Ramadan Karabekir oldu.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamada 30.000 adet Araba ve Zengin Elektronik Beyaz Eşya piyangosunun 30 bin adet basıldığı ve büyük çoğunluğunun satılarak 206 bin TL’lik brüt hasılat elde edildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Görmezler Derneği tam donanımlı göz hastanesi inşası ve görme engellilerin eğitimi yararına çıkarmış olduğu 30.000 adet Araba ve Zengin Elektronik Beyaz Eşya piyango biletlerinin halkımızın yoğun ilgi ve destekleri ile büyük çoğunluğu satılmış olup 206.000 TL brüt hasılat elde edilmiştir.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kuruluş tarihinden beri 42 yıldır büyük bir başarı ile düzenlemekte olduğu araba ve zengin elektronik beyaz eşya piyangosunun en büyük ikramiyesi olan Fiat Egea Sedan salon aracı Bostancı Köyü / Güzelyurt sakinlerinden emekli memur Ramadan Karabekir 04131 nolu piyango bileti ile kazanmıştır.

Talihlimize aracı 08/01/2019 tarihinde  saat 11:00’da Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Genel Merkezi önünde Dernek Başkanı Derviş Yücetürk tarafından kontak anahtarı törenle teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile açıklarken, piyango biletlerinin çoğunluğunun tüketilmesine katkı koyan başta duyarlı halkımıza, Okullara, Belediyelere K.T. Barış Kuvvetlerine, Güvenlik Kuvvetlerine tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz”

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