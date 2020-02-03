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Görme engellilerin yolları işgal altında!

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Arasta bölgesinde görme engelliler için yapılan yürüyüş çizgileri, bölgedeki esnaf tarafından işgal edilmiş durumda. Restoranların masa ve sandalyeleri, giysi mağazaların sattığı ürünler, engelli yolunun üzerinde yer alıyor!

Görme engellilerin yolları işgal altında!

Murat ASLAN

Yerel yöneticiler, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor fakat vatandaşların duyarsızlığı, yapılan hizmetleri boşa çıkarıyor.

Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görme engelli yolu" olarak tabir edilen "engelli takip yüzeyi" esnaf tarafından işgal ediliyor.

Lefkoşa’da Arasta bölgesinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından görme engelliler için yapılan yürüyüş çizgileri, bölgedeki esnaf tarafından işgal edilmiş durumda.

Restoranların masa ve sandalyeleri, giysi mağazaların sattığı ürünler, şemsiyeler

engelliler için yapılan yürüyüş çizgilerinin üzerinde yer alıyor.

Bu vurdumduymazlık, görme engelliler için tam bir eziyet oluyor. Ülkede ulaşımlarına yönelik ciddi sıkıntılar yaşayan görme engelliler, bu konuda biraz olsun saygı bekliyor.

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