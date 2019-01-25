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Görme Engellilere konuşan saat ve beyaz baston dağıtılıyor

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Görme Engellilere konuşan saat ve beyaz baston dağıtılıyor
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 KKTC Engelliler Dayanışma Derneği görme engelli üyelerine konuşan saat ve beyaz baston hediye ediyor.

Yazılı açıklama yapan  Dernek Başkanı Ömer Suay, konuşan saatin zamanın, beyaz bastonun ise bağımsız olarak hareket edebilmenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Suay açıklamasında, “Görme engelli bireylerin yaşam kalitesi açısından son derece etkili bir yere sahip olan bazı detayları ülkemizde de yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Konuşan saat hediye ederek, beyaz baston ile bağımsız hareket edebilmeyi öğreterek ve bilgisayar kursları düzenleyerek, hayatın her alanında görme engellilerin olmasını arzulamaktayız.” ifadelerini kullandı.

Suay, dernek bünyesinde şubat ayından itibaren hem beyaz baston ile bağımsız hareket edebilme eğitimlerine, hem de bilgisayar kurslarına başlanacağını kaydetti.

 

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