banner237
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
27 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
12 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
23 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
45 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
11 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
15 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
24 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
64 0
banner82

Görme engellilere engel

banner27

Arasta'da görme engelli vatandaşlar, restoranların masa ve sandalyeleri nedeniyle kaldırımlarda yürüyemez hale geldi

banner210
Görme engellilere engel
banner215

Lefkoşa Arasta'da görme engelli vatandaşlar, kaldırımlarda yürüyemez hale geldi.

Görme engelliler, kaldırımlarda bastonlarıyla yön bulmalarını sağlayan sarı kılavuzlar üzerinde kesintisiz olarak yürüyemiyor. Sarı şeritlerin üzerine, esnaf ya masa sandalye atarak işgal ediyor, sorumsuz sürücüler araç park ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu olaya bir an önce el atmasını isteyen engelliler, ''Esnafın kaldırımları komple masa ve tezgahlarla işgal edip bizim yürümemize engel olması daha vahim sesimizi duyun artık'' dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.