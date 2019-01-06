Görme engellilere engel

Arasta'da görme engelli vatandaşlar, restoranların masa ve sandalyeleri nedeniyle kaldırımlarda yürüyemez hale geldi

Lefkoşa Arasta'da görme engelli vatandaşlar, kaldırımlarda yürüyemez hale geldi.

Görme engelliler, kaldırımlarda bastonlarıyla yön bulmalarını sağlayan sarı kılavuzlar üzerinde kesintisiz olarak yürüyemiyor. Sarı şeritlerin üzerine, esnaf ya masa sandalye atarak işgal ediyor, sorumsuz sürücüler araç park ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu olaya bir an önce el atmasını isteyen engelliler, ''Esnafın kaldırımları komple masa ve tezgahlarla işgal edip bizim yürümemize engel olması daha vahim sesimizi duyun artık'' dedi.